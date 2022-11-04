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Giriş Tarihi: 4.11.2022 07:15 Son Güncelleme: 4.11.2022 07:19

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Arda Güler'i konuştu, Fenerbahçe'de tarihe geçti! Gol sevincindeki o anlar geceye damga vurdu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Arda Güler’i konuştu, Fenerbahçe’de tarihe geçti! Gol sevincindeki o anlar geceye damga vurdu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Avrupa Ligi’nde liderlik için Fransız ekibi Rennes ile kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe, B Grubu’nun son maçında Dinamo Kiev’e konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önce tamamlayan sarı-lacivertliler, grup liderliği için büyük bir avantaj yakaladı. Bu maça ilk 11’de başlayan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, 1 gol ve 1 asistle sarı-lacivertli takımın tarihine adını yazdırmayı başardı. Öte yandan genç oyuncunun gol sevincindeki o anlar, herkesin diline dolandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde oldukça formda ilerleyen Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürüyor.

Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransız ekibi Rennes ile aynı puanda olan Fenerbahçe, grubun son maçını da kazanarak lider tamamlamayı hedefliyor.

Son maçta Dinamo Kiev ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı ve büyük bir avantaj yakaladı.

Bu sezon Jorge Jesus'un kısıtlı süreler verdiği genç yıldız Arda Güler, Dinamo Kiev maçına ilk 11'de başladı.

Yetenekli oyuncu sahada farkını ortaya koyarken ilk yarıyı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçeli taraftarların büyük bir heyecanla takip ettiği genç oyuncu, Dinamo Kiev'e konuk olduğu karşılaşmada bir ilki yaşadı.

Genç oyuncu Dinamo Kiev deplasmanıda kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçına ilk 11'de sahaya çıktı ve mücadelenin 23. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.

Bu golle Arda Güler, 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncusu olma ünvanını elde etti.

Fenerbahçe'nin ikinci golünde asist yapan Arda Güler, Dortmundlu Jude Bellingham'ı geride bırakarak, Avrupa kupaları grup aşamasında hem gol hem de asist yapan en genç oyuncu ünvanını da elde etti.

O ANLAR GECEYE DAMGA VURDU

Arda Güler, Dinamo Kiev ağlarına gönderdiği golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Genç oyuncu, gol sevincinde formasını kaldırarak altındaki tişörtü gösterdi.

Arda Güler'in kameralara gösterdiği tişörtünde ise "Annecim seni çok seviyorum" ifadeleri yer aldı. Bu anlar futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi Twitter hesabının sık sık Arda Güler'i paylaşması dikkat çekti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Arda Güler'i konuştu, Fenerbahçe'de tarihe geçti! Gol sevincindeki o anlar geceye damga vurdu...
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