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Giriş Tarihi: 4.11.2022 21:52

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe milli yıldız ile sona yaklaştı! Kanarya transfer için resmi görüşmelere başladı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe milli yıldız ile sona yaklaştı! Kanarya transfer için resmi görüşmelere başladı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde doludizgin ilerliyor. Ocak ayı transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler, milli yıldızı kadrosuna katmak için kulübüyle resmi görüşmelere başladı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'u 5-2 yenen Fenerbahçe, 26 puanla lider konumda bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederekek grubunu 14 puanla lider tamamladı.

Kanarya bu skorla beraber son 16 turuna doğrudan katılım hakkı elde etti.

TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Ligde lider olarak bulunan Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Kanarya, Avrupa gruplarında yeni transferlerinden Luan Peres ve Gustavo Henrique'nin sakatlanmasının ardından stoper arayışlarına başladı.

KAAN AYHAN BOMBASI

UEFA Avrupa Ligi'nde ve Spor Toto Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Devre arasında stoper takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo ile görüşmelere başladı.

Serie A ekibinde istediği süreyi alamayan Kaan Ayhan da ayrılığa sıcak bakıyor.

Galatasaray da sezon başında milli stoperin transferi için görüşme gerçekleştirmiş ancak İtalyan ekibini ikna edememişti.

Kaan Ayhan, bu sezon Serie A'da yalnızca 3 maça ilk 11'de başladı. (NTV Spor)

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe milli yıldız ile sona yaklaştı! Kanarya transfer için resmi görüşmelere başladı...
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