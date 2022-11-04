Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe milli yıldız ile sona yaklaştı! Kanarya transfer için resmi görüşmelere başladı...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'u 5-2 yenen Fenerbahçe, 26 puanla lider konumda bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederekek grubunu 14 puanla lider tamamladı.
TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Ligde lider olarak bulunan Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Kanarya, Avrupa gruplarında yeni transferlerinden Luan Peres ve Gustavo Henrique'nin sakatlanmasının ardından stoper arayışlarına başladı.
KAAN AYHAN BOMBASI
UEFA Avrupa Ligi'nde ve Spor Toto Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Devre arasında stoper takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo ile görüşmelere başladı.
Serie A ekibinde istediği süreyi alamayan Kaan Ayhan da ayrılığa sıcak bakıyor.
Galatasaray da sezon başında milli stoperin transferi için görüşme gerçekleştirmiş ancak İtalyan ekibini ikna edememişti.
Kaan Ayhan, bu sezon Serie A'da yalnızca 3 maça ilk 11'de başladı. (NTV Spor)