Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde inanılması güç tesadüf! Herkes aynı puanda kaldı, kimse bu sonuca inanamadı…
Giriş Tarihi: 4.11.2022 07:15 Son Güncelleme: 4.11.2022 07:23

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde inanılması güç tesadüf! Herkes aynı puanda kaldı, kimse bu sonuca inanamadı…

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde inanılması güç tesadüf! Herkes aynı puanda kaldı, kimse bu sonuca inanamadı…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda heyecan devam ediyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde bu gece oynanan maçlar sonunda oldukça ilginç bir tablo ortaya çıktı. F Grubu’nda 6 maç sonunda puan eşitliği bozulmadı. 4 takımın da 8'er puan topladığı grupta sıralamayı averaj belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 8 maç yapıldı. A, B, C ve D gruplarındaki 8 maç ise TSİ 23.00'te başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında ağırladığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yendi. Grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Gruplarını lider tamamlayan Real Sociedad (İspanya), Feyenoord (Hollanda), Freiburg (Almanya) ve Ferencvaros (Macaristan) son 16 turuna kaldı.

Gruplarında ikinci sırada yer alan Manchester United (İngiltere), Midtjylland (Danimarka), Nantes (Fransa) ve Monaco (Fransa) ise son 16 turuna çıkmak için play-off turu oynayacak.

Gruplarında 3. sırada yer alan Trabzonspor, Sheriff (Moldova), Lazio (İtalya) ve Karabağ (Azerbaycan), UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

İNANILMASI GÜÇ TESADÜF

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabının son maçları oynanırken F Grubu eşine zor rastlanacak bir şekilde sonuçlandı.

Grubun son maçlarında Feyenoord sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup ederken Midtjylland ise evinde Sturm Graz'ı 2-0 yendi.

Bu sonuçların ardından grubu dört takım da 8'er puanla tamamladı. Puan eşitliğinin bozulmadığı grupta sıralamayı averaj belirledi.

Buna göre Feyenoord birinci olarak doğrudan son 16 turuna yükselirken ikinci Midtjylland ise play-off oynama hakkı kazandı.

Son maçta kaybeden Lazio üçüncü sırada yer aldı. İtalyanlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Grupta en kötü averaja sahip Avusturya ekibi Sturm Graz ise sonuncu oldu ve turnuvaya veda etti.

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Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde inanılması güç tesadüf! Herkes aynı puanda kaldı, kimse bu sonuca inanamadı…
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