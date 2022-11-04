Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde inanılması güç tesadüf! Herkes aynı puanda kaldı, kimse bu sonuca inanamadı…

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 8 maç yapıldı. A, B, C ve D gruplarındaki 8 maç ise TSİ 23.00'te başladı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında ağırladığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yendi. Grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.
Gruplarında ikinci sırada yer alan Manchester United (İngiltere), Midtjylland (Danimarka), Nantes (Fransa) ve Monaco (Fransa) ise son 16 turuna çıkmak için play-off turu oynayacak.
Gruplarında 3. sırada yer alan Trabzonspor, Sheriff (Moldova), Lazio (İtalya) ve Karabağ (Azerbaycan), UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.
İNANILMASI GÜÇ TESADÜF
UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabının son maçları oynanırken F Grubu eşine zor rastlanacak bir şekilde sonuçlandı.
Grubun son maçlarında Feyenoord sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup ederken Midtjylland ise evinde Sturm Graz'ı 2-0 yendi.
Bu sonuçların ardından grubu dört takım da 8'er puanla tamamladı. Puan eşitliğinin bozulmadığı grupta sıralamayı averaj belirledi.
Buna göre Feyenoord birinci olarak doğrudan son 16 turuna yükselirken ikinci Midtjylland ise play-off oynama hakkı kazandı.
Son maçta kaybeden Lazio üçüncü sırada yer aldı. İtalyanlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Grupta en kötü averaja sahip Avusturya ekibi Sturm Graz ise sonuncu oldu ve turnuvaya veda etti.