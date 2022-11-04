Son dakika haberi: Ukrayna basını, Fenerbahçe’ye yenilen Dinamo Kiev’i yerin dibine soktu! Arda Güler için olay ifadeler: 17 yaşındaki çocuk...

ARDA GÜLER'DEN JORGE JESUS'A ÖVGÜ

Teknik direktör Jorge Jesus'un kendisiyle özel olarak ilgilendiğini de dile getiren Arda, "Çok büyük hoca tabii ki. Futbol piyasasına sayısız oyuncu çıkarmış, inşallah ben de onlardan biri olurum. Ondan da çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Benimle de hem saha içinde hem saha dışında özel olarak ilgileniyor. İnşallah gelişmeye devam ederim" şeklinde konuşmuştu.