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Giriş Tarihi: 4.11.2022 15:25 Son Güncelleme: 4.11.2022 15:39

Son dakika haberi: Ukrayna basını, Fenerbahçe'ye yenilen Dinamo Kiev'i yerin dibine soktu! Arda Güler için olay ifadeler: 17 yaşındaki çocuk...

Son dakika haberi: Ukrayna basını, Fenerbahçe’ye yenilen Dinamo Kiev’i yerin dibine soktu! Arda Güler için olay ifadeler: 17 yaşındaki çocuk...

Ukrayna basını, Fenerbahçe'ye sahasında 2-0 yenilen Dinamo Kiev için çok ağır eleştirilerde bulundu. Polonya'da oynanan karşılaşma ve genç yıldız Arda Güler'le ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev'i Arda Güler ve Arao'nun golleriyle yenerek grubunu lider tamamlamıştı.

Tarihinde ilk kez bir grup aşamasını namağlup tamamlayan Fenerbahçe'de maçın yıldızı Arda, 'Annecim seni çok seviyorum' yazılı tişörtüyle attığı golü annesine hediye etmişti.

Maç sonrası konuşan 17 yaşındaki genç yıldız, "Annem 2 ay önce kalbinden ameliyat oldu. Futbola odaklanmak çok zordu bu süreçte. Bir söz verdim. İlk golümü anneme armağan edeceğim diye. Gol atınca bunu yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

ARDA GÜLER'DEN JORGE JESUS'A ÖVGÜ
Teknik direktör Jorge Jesus'un kendisiyle özel olarak ilgilendiğini de dile getiren Arda, "Çok büyük hoca tabii ki. Futbol piyasasına sayısız oyuncu çıkarmış, inşallah ben de onlardan biri olurum. Ondan da çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Benimle de hem saha içinde hem saha dışında özel olarak ilgileniyor. İnşallah gelişmeye devam ederim" şeklinde konuşmuştu.

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev deplasmanında aldığı galibiyet Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte o haberler...

UA Football: Mircea Lucescu'nun öğrencileri bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiçbir zaman kendilerini kanıtlayamadı ve Fenerbahçe'ye karşı alınan bir başka yenilgi sezonun sonu oldu.

TSN: Sakatlığı sonrası geri dönen Bushcha'nın büyük hatasını Arda Güler affetmedi. İlk yarının duraklama dakikalarında Arao durumu 2-0 yaptı. Dinamo Kiev maç boyunca Fenerbahçe kalesini hiç zorlayamadı.

Uol: Eski Flamengolu Arao gol attı ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i yendi.

A Bola: Jorge Jesuslu Fenerbahçe kazandı ve liderliği garantiledi.

Tuttomercato: Rennes geçişi kaçırdı, Fenerbahçe ikinci tura geçti.

"17 YAŞINDAKİ ÇOCUK YERİN DİBİNE SOKTU"
Sport24: Dinamo, Fenerbahçe yenilgisiyle Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük problemi Arda Güler oldu.

17 yaşındaki orta saha oyuncusu, zarif tekniğini sergileyerek izleyenlerde heyecan yarattı. Hakem Strukan'ın son düdüğü, Dinamo'nun Avrupa Ligi grubundaki 5. yenilgisini ilan etti.

Grup alınan 1 puan ve 5-11'lik averajla tamamlandı. Kiev devi bu turnuvada şimdiye kadar hiç böyle bir rezalete maruz kalmamıştı. 17 yaşındaki çocuk Kievliler'i yerin dibine soktu.

Valencia, Popov ve Bushchan'ın ceza sahası içinde yaşadığı kargaşadan çıkan top, Arda Güler'in vuruşuyla havalandı ve 'çocuk' tek dokunuşla ağları buldu. Genç Güler, Arao'nun golünde de asist katkısı sağladı.

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Son dakika haberi: Ukrayna basını, Fenerbahçe'ye yenilen Dinamo Kiev'i yerin dibine soktu! Arda Güler için olay ifadeler: 17 yaşındaki çocuk...
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