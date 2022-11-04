Son dakika haberleri: Avrupa Ligi’ne Mostafa Mohamed damgası! Nantes’ı üst tura taşıdı...

UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında Fransız ekibi Nantes, Olimpiakos'a konuk oldu.

Olimpiakos'un iddiasız çıktığı maç öncesinde Nantes 6 puanla üçüncü sırada yer alıyordu. İlk yarısı 0-0 biten maçta düğüm ikinci yarıdaki gollerle çözüldü.

Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed, ilk 11'de başladığı maçın 79. dakikasında sahneye çıktı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada ilk golün asistini yapan Ludovic Blas topu filelerle buluştururken bu kez asist Mostafa Mohamed'den geldi.

Nantes, Yunanistan deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Karabağ ise evinde Freiburg ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından 13 puanlı Freiburg grup birincisi olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9 puana ulaşan Nantes ise son maçta aldığı galibiyetle ikinci oldu. Fransız ekibi son 16 turu için play-off oynayacak.

Azerbaycan ekibi Karabağ 7 puanla Konferans Ligi'ne giderken Olimpiakos ise 2 puanla son sırada kaldı ve Avrupa defterini kapattı.