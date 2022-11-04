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Giriş Tarihi: 4.11.2022 13:57

Son dakika haberleri: Kenan Yıldız Almanya'yı mı seçecek? Tolunay Kafkas'tan açıklama geldi

Son dakika haberleri: Kenan Yıldız Almanya’yı mı seçecek? Tolunay Kafkas’tan açıklama geldi

İtalya Serie A devi Juventus'un U19 takımında forma giyen Kenan Yıldız, Avrupa'da adından oldukça fazla söz ettirmeye başladı. Türkiye U17 ve U21 takımlarında da top koşturan oyuncu için Almanya harekete geçti. Konuyla ilgili olarak Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'tan flaş bir açıklama geldi.

Alman ekibi Bayern Münih'ten İtalyan temsilcisi Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız, UEFA Gençlik Ligi'nde PSG ile oynadıkları maçta 2 gol attı. 17 yaşındaki futbolcu, Türkiye U21 Takımı'nda forma giyiyor. Ancak; bu sezon 15 maçta 9 gol 5 asist üreten genç yıldızın, Almanya A Milli Futbol Takımı'nı tercih edebileceği konuşuluyor.

Bu konuda en net açıklama, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'tan geldi. Kafkas, Takvim.com.tr'ye çok özel açıklamalar yaptı.

Kenan Yıldız'ın geleceği hakkında konuşan Kafkas, "Biz Kenan'ı 1-0 yendiğimiz Gürcistan maçına çağırmıştık. Orada oynadı. 14 Kasım'da Hırvatistan'a gideceğiz. Kenan da U21 kadrosunda yer alacak. Tekrar çağıracağız ve oynayacak. Şu anda Kenan Yıldız bizimle ve bizi istiyor. U21'e davet ettik" ifadesini kullandı.

"KENAN, YILDIZ STATÜSÜNDE"

Futbolcunun yıldız oyuncu statütünde olduğunu ifade eden Tolunay Kafkas, "Kenan çok yetenekli, güçlü bir oyuncu. Onun için yıldız oyuncu statüsünde diyebiliriz. Bizimle mutlu olduğunu görüyorum. Ayrıca biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

"BURADA SORUNU YOK, ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Bilindiği üzere Kenan Yıldız, A Takım seviyesinde Almanya'yı seçme şansına sahip. Bu konuda ise Kafkas, "Kenan 2005 doğumlu bir oyuncu ve çok yetenekli. İlerleyen dönemlerde durumu elbette belli olur. Bundan sonra ne yapar bilemiyorum. Biz elimizden geleni yaptık. Buraya gelecek. Bir sorun da yaşamıyor. Geleceği olan bir futbolcumuz" açıklamasını yaptı.

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Son dakika haberleri: Kenan Yıldız Almanya'yı mı seçecek? Tolunay Kafkas'tan açıklama geldi
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