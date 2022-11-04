Son dakika haberleri: Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nda 11 puan toplayarak ilk sırada yer almıştı.
Grubu lider tamamladığı için play-off oynamadan direkt son 16 takım arasına adını yazdıran Sivasspor'un muhtemel rakipleri de belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Turun ilk maçları 9 Mart, rövanş müsabakaları ise 16 Mart'ta oynanacak.
Sivasspor, play-off turununda gelecek takımlar ile eşleşecek. İşte o rakipler;
Fiorentina
Anderlecht
Lech Poznan
Partizan
Dnipro
Gent
Cluj
Bodo Glimt
AEK Larnaca
Ludugorets
Braga
Sheriff
Lazio
Karabağ