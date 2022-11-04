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Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:04 Son Güncelleme: 4.11.2022 11:16

Son dakika haberleri: Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Son dakika haberleri: Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, play-off'u pas geçip direkt son 16'ya kalmıştı. Sivasspor'un son 16'daki muhtemel rakipleri belli oldu.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nda 11 puan toplayarak ilk sırada yer almıştı.

Grubu lider tamamladığı için play-off oynamadan direkt son 16 takım arasına adını yazdıran Sivasspor'un muhtemel rakipleri de belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Turun ilk maçları 9 Mart, rövanş müsabakaları ise 16 Mart'ta oynanacak.

Sivasspor, play-off turununda gelecek takımlar ile eşleşecek. İşte o rakipler;

Fiorentina
Anderlecht
Lech Poznan
Partizan
Dnipro
Gent
Cluj
Bodo Glimt
AEK Larnaca
Ludugorets
Braga
Sheriff
Lazio
Karabağ

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Son dakika haberleri: Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
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