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Giriş Tarihi: 4.11.2022 10:32 Son Güncelleme: 4.11.2022 10:39

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika haberleri: Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor dün Ferencvaros'u 1-0 mağlup etmesine rağmen grubunu 3. sırada tamamladı ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor'un muhtemel rakipleri de belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde grup maçları sona erdi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor dünkü maçların ardından aldıkları puanlarla birlikte ülke sıralamasına büyük katkı sağladı.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NE GERİLEDİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor dün evinde Ferencvaros'u Bakasetas'ın golüyle 1-0 mağlup etmesine rağmen gruptan çıkamadı ve 3. oldu. Fırtına, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

RAKİPLER P.TESİ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Konferans Ligi'nde kura çekimleri 7 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Konferans Ligi'nde play-off oynayacak olan Bordo-mavili takımın muhtemel rakipleri de belli oldu. Konferans Ligi Play-Off turu maçları 16-23 Şubat tarihlerinde oynanacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

ANDERLECHT

GENT

FIORENTINA

BASEL

NICE

DNIPRO-1

LECH POZNAN

CLUJ

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Son dakika haberleri: Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!
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