Son dakika Trabzonspor haberleri: Ferencvaros maçının ardından açıkladı! "Avrupa'da yazılı olmayan altın kuraldır..."

Abdullah Avcı bu maçta değişik bir 11'i sahaya sürdü. İlk kez önde Yusuf Yazıcı ve orta alan ağırlıklı bir takım vardı sahada. Topa daha fazla sahip olan, kaybettiğinde çok kısa bir sürede tekrar topu alan ve hücum girişimlerinde bulunan bir takım izledik. Oyunun henüz başlarında Bakasetas'ın attığı mükemmel golden sonra direkten dönen ve girilen net gol pozisyonları vardı. Sezon başından beri ilk kez tüm hatlarıyla mükemmel bir takım seyrettiğimizi düşünüyorum. Farkın daha fazla açılmasını son vuruşlar ve direk engelledi.