Son dakika Trabzonspor haberleri: Ferencvaros maçının ardından açıkladı! "Avrupa'da yazılı olmayan altın kuraldır..."

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki son maçında Trabzonspor, sahasında Macar temsilcisi Ferencvaros'u konuk etti. Erken dakikalarda bulduğu golle üstünlüğü yakalayan bordo-mavililer maç sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Ferencvaros'a karşı 3 puan almasına karşın Monaco'nun Kızılyıldız'ı farklı yenmesiyle grupta 3. sırada kalan Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.
SABAH Spor'un usta kalemleri mücadeleyi değerlendirirken, Trabzonspor'un doğru yolda olduğuna işaret eden ifadeler kullandılar.
İşte tüm değerlendirmeler;
İSKENDER GÜNEN: TRABZONSPOR'DAN DOĞRU ADIM
Şampiyonlar Ligi ile başlayan, Avrupa Ligi ile devam eden ama Konferans Ligi'yle karşı karşıya gelmek bana göre büyük bir hayal kırıklığıdır. Dünkü Trabzonspor'un özellikle ilk yarıda oynadığı oyunu seyrettikten sonra bugün gelinen noktadan üzüntü duymamak elde değil. Çünkü seyrettiğimiz takımın yeri Şampiyonlar Ligi olmalıydı. Sakatlıklar ve yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşadıklarını düşünüyorum.
Abdullah Avcı bu maçta değişik bir 11'i sahaya sürdü. İlk kez önde Yusuf Yazıcı ve orta alan ağırlıklı bir takım vardı sahada. Topa daha fazla sahip olan, kaybettiğinde çok kısa bir sürede tekrar topu alan ve hücum girişimlerinde bulunan bir takım izledik. Oyunun henüz başlarında Bakasetas'ın attığı mükemmel golden sonra direkten dönen ve girilen net gol pozisyonları vardı. Sezon başından beri ilk kez tüm hatlarıyla mükemmel bir takım seyrettiğimizi düşünüyorum. Farkın daha fazla açılmasını son vuruşlar ve direk engelledi.
"3 PUAN TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ AMA..."
Orta alanda Hamsik bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Bakasetas sezon başından beri oynadığı oyun ve attığı gollerle takıma büyük katkı yapıyor. İlk kez önde oynamasına rağmen Yusuf Yazıcı olumlu bir oyun ortaya koydu. Takım savunması sezon başına göre çok daha pozitifti ve savunmada bireysel hataların yapılmadığı bir maç oldu.
Sezon başı görüntüsünden uzak kompakt bir takım olma yolunda ilerleyen bir Trabzonspor sahadaydı. Sonuç ve alınan 3 puan Türk futbolu için önemli ama dünkü oynanan maçtan sonra Trabzonspor'un doğru bir yolda olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli.
BÜLENT TİMURLENK: FARKLI OLMALIYDI
Avrupa'da grup aşamasının yazılı olmayan altın kuralıdır: Evindeki 3 maçı kazan, deplasman performansın senin 1 mi 2 mi olacağını belirlesin. Trabzonspor taraftarı önünde gereğini yaptı ama eylül ayı başında hazır olmayan takımın Ferencvaros deplasmanında ilk yarıda 10 kişi kalmış rakipten 3 gol yemesi ve Monaco deplasmanında Maxi Gomez'in anlamsız kırmızı kartı Avcı'nın takımını Konferans Ligi'ne yolladı.
Avrupa Ligi'nin yeni formatında grup lideri olmadığınız sürece işiniz zor. Şampiyonlar Ligi'nden gelenlerle ekstra tur oynuyorsunuz. Bardağın dolu tarafından bakarsak Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde dişine göre rakiplerle boğuşarak bu kulvarda yolunu daha uzatması kuvvetle muhtemel...
Rus Milli Takımı'nın eski hocası Cherchesov ve öğrencileri lider geldikleri son maçta ilk yarıda tabelada olmasa da sahada sürklase oldular. İlk yarıda topa yüzde 71 sahip olan, 453 pas yapan Trabzonspor, 12 pozisyon üretip çerçeveye 5 top vurdu, bir gol bir de direk... Bu oyunun karşılığı 3 gol olmalıydı...
Devre arasında Monaco'nun 2-0 önde olduğu haberini bu takımın pazar günü evinde zorlu Konyaspor maçına çıkacağı ile bir araya getirdiğiniz ikinci yarı temposunun düşmesi ve Avcı'nın 5 değişiklikle son yarım saatte ligi düşündüğü ortadaydı. Yusuf'u Lille günlerindeki gibi en uçta kullanan Avcı onun bu oyunu Burak ile oynadığını elbette ki biliyor.
Dün net santrforsuz oyunun tabelasının bir golde kalması, Trabzonspor'un 12 maçta sadece 6 gol yemiş Konyaspor karşısına 11 maçta 16 gol atan bir takım olarak çıkması ise önümüzdeki 72 saatin hesabı kitabı... Yeni yılda Konferans Ligi'nde Avcı ve öğrencilerinin yolu açık olsun...