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Giriş Tarihi: 4.11.2022 10:17

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ferencvaros'u yıkan Bakasetas tarihe geçti!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ferencvaros’u yıkan Bakasetas tarihe geçti!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ferencvaros'u 1-0 yenmesine karşın grubu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da Yunan yıldız Anastasios Bakasetas, Avrupa Ligi tarihine geçti.

Ferencvaros ağlarını sarsan Anastasios Bakasetas, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki tüm maçlarda skora katkı yaptı. Ferencvaros, Kızılyıldız ve Monaco karşısında asist yapan Yunan yıldız, aynı takımlarla oynanan diğer maçlarda da fileleri havalandırdı. Bakasetas, turnuva tarihinde bir sezonda altı grup maçında da skor katkısı sağlayan ilk oyuncu olmayı başardı.

MACARLAR'IN SERİSİ BİTTİ

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Trabzonspor'un Macar takımlarına karşı yaşadığı kötü gidişatı sonlandırdı. Avrupa'da 2012- 13'te Fehervar ile eşleşen bordo-mavililer 2 beraberlik alırken bu sezon Ferencvaros'a ilk maçta 3-2 mağlup olmuştu. Dün akşam alınan galibiyetle birlikte Macar takımlarına karşı 4. maçta ilk zafer de geldi

AVCI 'DALYA' DEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo- mavili takımda 100. maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcıya maç öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu plaket verdi.

EVİNDE FIRTINA

Bordo-mavililer bu sezon Avrupa maçlarında iç sahada fırtına gibi esti. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Copenhag ile sahasında berabere kalan Trabzonspor Kızılyıldız'ı 2-1, Monaco'yu 4-0 devirirken dün de Ferencvaros engelini aşarak yenilgisiz yoluna devam etti.

YUSUF YAZICI FORVETTE

Karadeniz ekibinin sahaya çıkan ilk 11'i şaşkınlık yarattı. Abdullah Avcı'nın cezalı Maxi Gomez yerine Umut Bozok'u kullanması beklenirken deneyimli çalıştırıcı forvette Yusuf Yazıcı tercihi yaptı. Orta sahada Gbamin yerini Siopis'e bırakırken kanatta Bardhi'nin forması Abdülkadir Ömür'deydi.

KURALAR 7 KASIM'DA

Bordo-mavililer Konferans Ligi'ne son 32 turundan dahil olacak. 7 Kasım'da çekilecek kurada Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren ve Avrupa Ligi'nde 3. olan takımlarla eşleşecek olan Karadeniz ekibi, 16-23 Şubat'ta son 16'ya kalabilmek için sahaya çıkacak.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Ferencvaros'u yıkan Bakasetas tarihe geçti!
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