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Giriş Tarihi: 4.11.2022 20:28 Son Güncelleme: 4.11.2022 20:31

Trabzonspor'dan madenci ailelerine dev destek! 41 işçi için başlatılan kampanya sona erdi...

AA
Trabzonspor’dan madenci ailelerine dev destek! 41 işçi için başlatılan kampanya sona erdi...

Trabzonspor Kulübünün, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine destek olmak için başlattığı kampanya sona erdi.

Trabzonspor Kulübünün, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine destek olmak için başlattığı kampanya sona erdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" adlı bir yardım kampanyası başlatıldığı anımsatıldı.

Kampanya kapsamında toplanan yardımların 765 bin liraya ulaştığına işaret edilerek, "Uğurcan Çakır'ın açık artırmaya çıkarılan eldiveni, başkanımız, yöneticilerimiz ve taraftarlarımızdan destek gördü. Bir daha böyle bir acının yaşanmamasını diliyor, kampanyamıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Trabzonspor'dan madenci ailelerine dev destek! 41 işçi için başlatılan kampanya sona erdi...
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