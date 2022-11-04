Trabzonspor’dan madenci ailelerine dev destek! 41 işçi için başlatılan kampanya sona erdi...

Kampanya kapsamında toplanan yardımların 765 bin liraya ulaştığına işaret edilerek, "Uğurcan Çakır'ın açık artırmaya çıkarılan eldiveni, başkanımız, yöneticilerimiz ve taraftarlarımızdan destek gördü. Bir daha böyle bir acının yaşanmamasını diliyor, kampanyamıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.