Ümraniyespor 3 puanı 3 golle aldı! İstanbul ekibi siftahı yaptı...

ÜMRANİYESPOR SİFTAH YAPTI

Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'i ilk iki sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükselen HangiKredi Ümraniyespor, galibiyetle ligin 13'üncü haftasında tanıştı. İlk 12 haftada bir hafta bay geçen ve 11 maça çıkan Ümraniye ekibi, bu maçlarda 3 beraberlik alırken, 8 kez de mağlup olmuştu. Ümraniyespor, Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle birlikte hem bu sezonun ilk 3 puanına kavuştu hem de tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini elde etti.