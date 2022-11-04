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Giriş Tarihi: 4.11.2022 22:45

Ümraniyespor 3 puanı 3 golle aldı! İstanbul ekibi siftahı yaptı...

DHA
Ümraniyespor 3 puanı 3 golle aldı! İstanbul ekibi siftahı yaptı...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi ve bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında HangiKredi Ümraniyespor, Corendon Alanyaspor'u kendi sahasında 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 21'inci ve 69'uncu dakikalarda Umut Nayir ile 38'inci dakikada Geraldo kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 56'ncı dakikada Eduardo'dan geldi. Bu sonuçla birlikte bu sezonki ilk galibiyetini elde eden Ümraniyespor, puanını 6'ya yükseltti. Alanyaspor ise 5'inci mağlubiyetini alarak 16 puanda kaldı.

21'inci dakikada sol kanattan Del Valle'nin içeri kestiği ortaya kafa vuruşu yapan Umut Nayir, topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan, yardımcı hakemin uyarısıyla ofsayt kararı verdi ve golü geçerli saymadı. Daha sonrasında VAR'ın devreye girmesiyle pozisyonun ofsayt olmadığı kanaatine varıldı ve Ümraniyespor 1-0 öne geçti.

38'inci dakikada Geraldo, ev sahibi ekibin hücum yönüne göre sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top direkt kaleye yöneldi ve kimseye çarpmadan ağlarla buluştu: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu

47'nci dakikada Del Valle, sol kanattan topla birlikte hızlandı ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Runnarsson topu çeldi.

56'ncı dakikada Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası yayında bulunan Eduardo'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

69'uncu dakikada Bettaieb, Avounou'nun pasında savunma arkasına sarktı. Sol kanattan ceza sahası çizgisine kadar gelen Bettaieb'in pasında Geraldo ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunu direkten dönerken, seken topu Umut Nayir tamamladı: 3-1.

86'ncı dakikada Cavaleiro'nun sağ kanattan içeri kestiği ortada Hassan'ın kafa vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.
Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

ÜMRANİYESPOR SİFTAH YAPTI

Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'i ilk iki sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükselen HangiKredi Ümraniyespor, galibiyetle ligin 13'üncü haftasında tanıştı. İlk 12 haftada bir hafta bay geçen ve 11 maça çıkan Ümraniye ekibi, bu maçlarda 3 beraberlik alırken, 8 kez de mağlup olmuştu. Ümraniyespor, Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle birlikte hem bu sezonun ilk 3 puanına kavuştu hem de tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini elde etti.

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Ümraniyespor 3 puanı 3 golle aldı! İstanbul ekibi siftahı yaptı...
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