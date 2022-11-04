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Giriş Tarihi: 4.11.2022

VAR’a yabancı hakem geliyor!

VAR’a yabancı hakem geliyor!

"Şu anda bazı ülkelerle iletişim halindeyiz. Belki VAR için yabancı hakem getirebiliriz. Ancak sayıdan çok kalitesi yüksek hakem olması önemli." "Hakem değişimi olabilir. Temaslar sürüyor. Hollanda, Belçika, Almanya, İngiltere ile sonuç alamadık. Ama bu konuda başka gelişmeler olabilir." "Yabancı kuralı için tüm kulüplerin ortak fikri ile bir daha değişmeyecek bir karar alınmalı. Strateji çalışması da mart ve nisan ayı gibi sona erer."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bazı kulüplerin istediği yabancı hakem ve VAR'da görev yapan hakemler ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuşan Büyükekşi'nin önemli mesajları şöyle: "Hakemler konusunda bazı ülkelerle yazışıyoruz. Görüştüğümüz ülkeler kabul ederse maçlar için hakem değişimi olabilir. Tabii ki onlarda da elit hakem olması şartıyla. Hollanda, Belçika, Almanya ve İngiltere'de hakemler sınırlı olduğu için bir netice alamadık ama başka gelişmeler olabilir."

SIFIR HATA MÜMKÜN DEĞİL
"Hataları en aza indirmek istiyoruz. Süper Lig'de maç yöneten 22-23 hakemimiz mevcut ama VAR'da 12 hakem var. Oradaki sayımızı da artırmayı hedefliyoruz. Şu anda bazı ülkelerle iletişim halindeyiz. Belki VAR için yabancı hakem getirebiliriz. Sayıdan çok kalitesi yüksek hakem olması önemli. Bunu sağlamalıyız. Amacımız en iyisini yapabilmek. Sıfır hata olur mu? Mümkün değil. Yurt dışında da hakem hataları oluyor. Bunlar olacaktır. Orada kimse konuşmuyor ama..."

GÜVEN DUYGUSU GELİŞTIRİLMELİ
"Mesela Premier Lig'de 20 takım var, 19 tane de hakemleri... 19 hakem, VAR'da ve sahada görev yapıyor. Bizim 23 saha, 12 VAR hakemimiz var. Aynı hakemler görev yapıyor, tabii ki yapacak. Bir hakem aynı takımın maçına üç haftadan önce atanmıyor. İngiltere'de çok daha fazla aynı hakem aynı takımın maçında görev yapıyor. Öncelikle güven duygusunu geliştirmeliyiz. Hatayı başka yerde aramak lazım. Hakemler üzerinden aramaya devam edersek yanlış yaparız."

BU TARTIŞMA ARTIK BİTMELİ
"Yabancı kuralı için çalışmalar sürüyor. Biz 6+5, 8+3 veya 7+5 diye bir karar almayacağız. Strateji çalışması mart ve nisan ayı gibi biter. Tüm kulüplerimizin ortak kararıyla bir daha değişmemek üzere bunu yapmamız gerekiyor. Kulüplerin harcama limitleriyle ilgili bir artış talebi yok. Bizim yaptığımız çalışma, kulüplerin artış talebine imkân vermiyor."

KUNTZ İLE DEVAM EDİYORUZ
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un arkasında olduklarını söyleyen Büyükekşi, "Günlük kararlar bize fayda sağlamadı. 2002'den bu yana hiçbir teknik direktörümüz sözleşme süresini tamamlayamamış. Sabırsız bir milletiz. Hataları gördük, hocamıza gerekli uyarıları yaptık. Kuntz ile devam ediyoruz. İnşallah başarılı olur" değerlendirmesinde bulundu.

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VAR’a yabancı hakem geliyor!
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