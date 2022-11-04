VAR’a yabancı hakem geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bazı kulüplerin istediği yabancı hakem ve VAR'da görev yapan hakemler ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuşan Büyükekşi'nin önemli mesajları şöyle:"Hataları en aza indirmek istiyoruz. Süper Lig'de maç yöneten 22-23 hakemimiz mevcut ama VAR'da 12 hakem var. Oradaki sayımızı da artırmayı hedefliyoruz.Sayıdan çok kalitesi yüksek hakem olması önemli. Bunu sağlamalıyız. Amacımız en iyisini yapabilmek.Yurt dışında da hakem hataları oluyor. Bunlar olacaktır. Orada kimse konuşmuyor ama...""Mesela Premier Lig'de 20 takım var, 19 tane de hakemleri... 19 hakem, VAR'da ve sahada görev yapıyor. Bizim 23 saha, 12 VAR hakemimiz var. Aynı hakemler görev yapıyor, tabii ki yapacak. Bir hakem aynı takımın maçına üç haftadan önce atanmıyor.Öncelikle güven duygusunu geliştirmeliyiz. Hatayı başka yerde aramak lazım. Hakemler üzerinden aramaya devam edersek yanlış yaparız.""Yabancı kuralı için çalışmalar sürüyor. Biz 6+5, 8+3 veya 7+5 diye bir karar almayacağız.Kulüplerin harcama limitleriyle ilgili bir artış talebi yok. Bizim yaptığımız çalışma, kulüplerin artış talebine imkân vermiyor."A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un arkasında olduklarını söyleyen Büyükekşi, "Günlük kararlar bize fayda sağlamadı. 2002'den bu yana hiçbir teknik direktörümüz sözleşme süresini tamamlayamamış. Sabırsız bir milletiz. Hataları gördük, hocamıza gerekli uyarıları yaptık. Kuntz ile devam ediyoruz. İnşallah başarılı olur" değerlendirmesinde bulundu.