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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Yiğidolar’a tur yakıştı!

Yiğidolar’a tur yakıştı!

Demir Grup Sivasspor, Çekya deplasmanında Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı ve Konferans Ligi G Grubu’nu lider olarak bitirip, son 16’ya kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren ikinci takımımız Demir Grup Sivasspor oldu. G Grubu'ndaki son maçında Çekya deplasmanında Slavia Prag karşısına çıkan kırmızı-beyazlılar, Gradel'in penaltı golü ile öne geçtiği maçı berabere bitirse de 1 puan hedefe ulaşmaya yeterli oldu: 1-1. 28. dakikada Gradel'in soldan ortasında Angielski'nin kafayla vurduğu topa ceza sahasındaki David Jurasek elle müdahale edince, hakem Obreovic penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlak ile kaleci Kolar'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-1. İkinci yarı ev sahibi ekibin baskısı ile geçerken, 65'te Goutas'ın kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi ve mücadele bu sonuçla sona erdi. Gruptaki diğer maçta CFR Cluj, Ballkani'yi 1-0 yendi ve grup ikincisi oldu.

'HEPSİNDEN BAŞARILIYIZ'
SIVASSPOR'UN hocası Rıza Çalımbay, "Mütevazı bir takımız, çok iyi işler yapıyoruz. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'in kadrolarıyla, bütçeleriyle yaptıkları şeyler normal. Sivasspor hepsinden daha başarılı bir şekilde Avrupa'da mücadele ediyor" yorumunu yaptı.

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Yiğidolar’a tur yakıştı!
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