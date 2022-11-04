Yiğidolar’a tur yakıştı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren ikinci takımımız Demir Grup Sivasspor oldu. G Grubu'ndaki son maçında Çekya deplasmanında Slavia Prag karşısına çıkan kırmızı-beyazlılar, Gradel'in penaltı golü ile öne geçtiği maçı berabere bitirse de 1 puan hedefe ulaşmaya yeterli oldu: 1-1. 28. dakikada Gradel'in soldan ortasında Angielski'nin kafayla vurduğu topa ceza sahasındaki David Jurasek elle müdahale edince, hakem Obreovic penaltı kararı verdi.İkinci yarı ev sahibi ekibin baskısı ile geçerken, 65'te Goutas'ın kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.hocası Rıza Çalımbay, "Mütevazı bir takımız, çok iyi işler yapıyoruz.yorumunu yaptı.