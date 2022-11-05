Bakasetas Trabzonspor’u taşıyor! Performansıyla servet kazandırdı

Trabzonspor formasıyla geçen yıl harika işlere imza atan Anastasios Bakasetas, bu sezon kaldığı yerden devam ediyor. Macar ekibi Ferencvaros'a attığı müthiş golle galibiyeti getiren Yunan yıldız, Avrupa Ligi'nde 6 grup maçında da skor katkısı yapan ilk oyuncu oldu. Formda bir yıl geçiren tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'un lig ve Avrupa'da oynadığı 20 karşılaşmanın 12'sine gol ve asistleriyle damga vurdu. Bu sezon 15 kez (8 gol-7 asist) skorun değişmesinde pay sahibi olan 'çilingir' lakaplı Bakasetas, takımının bulduğu 32 golün yüzde 47'sine imzasını attı.

HEM PUANA HEM DE GELİRE KATKISI VAR

29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un kasasını da dolduruyor. Fırtına'nın oynadığı maçlarda 11 puanın alınmasına direkt etki eden Bakasetas, tek başına 18.2 milyon TL kazandırdı. Süper Lig'de kasaya 4.6 milyon TL bakiye yazdıran başarılı 10 numara, Avrupa Ligi grup aşamasında ise 750 bin Euro (13.6 milyon TL) gelir getirdi.

TRABZONSPOR'DAN BARTIN'A 765 BİN TL

Trabzonspor'un, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine destek olmak için başlattığı kampanya sona erdi. "Kurtaran Eller" isimli kampanyada toplanan yardımların 765 bin TL'ye ulaştığını açıklayan bordo-mavili kulüp, "Uğurcan Çakır'ın açık artırmaya çıkarılan eldiveni, başkanımız, yöneticilerimiz ve taraftarlarımızdan destek gördü. Bir daha böyle bir acının yaşanmamasını diliyor, kampanyamıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Eldiveni, en yüksek fiyatı veren Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan aldı. Söz konusu miktar, hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine verilecek.