Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Altay Bayındır ve Jorge Jesus sözleri! "Elin Portekizli hocasının..."

"ELİN PORTEKİZLİ HOCASININ SÖYLEMESİNE GEREK KALMADAN OTOKONTROLÜ SAĞLAYIN"

Toplantı sonunda bir konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da, futbol takımının sergilediği performansa dikkati çekerek, "Hem lig hem Avrupa'da lideriz. Futbolumuz göze hoş geliyor. Savaşçı ruh, takım olmamız, hocamızın duruşu, söylemleri, futbol anlayışı ve stiliyle ilk etabı, hem rakamsal olarak hem de psikolojik olarak da bir üstünlükle tamamladığımızı düşünüyorum. Ama hiç önemli değil, önemli olan sezon sonunu üstünlükle tamamlamamız. Altay konusunu bir daha açmamak üzere kapatacağım. Otokontrollü olun, elin Portekizli hocasının gelip bize söylemesine gerek kalmadan bir şekilde otokontrolü sağlayın" dedi.

Camianın şimdiden şampiyonluktan bahsetmemesi gerektiğini vurgulayan Ali Koç, "Rica ediyorum şampiyonluğun 'ş'sinden bile bahsetmeyin. Rakiplerinizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin ama sizi en büyük inançla inanmaya, takımı desteklemeye, saha dışında korumaya davet ediyorum. Hepimizin başarı yolunda sorumlulukları vardır, bütün camianın. Daha gidecek çok yolumuz var. Biraz rehavet görüyorum, üst perdeden bakma görüyorum. Bunları hak edecek bir konumda değiliz. Bu hatayı geçmişte yaptık, lütfen bu hatayı tekrar yapmayalım. Sıkı sıkı kenetlenenim, özellikle de işler kötü giderken. Tabii ki düştüğümüz zamanlar da olacak. O zamanlar en çok size ihtiyacımızı olan zamanlar olacak. Bunu tüm branşlar için söylüyorum" diye konuştu.

Erkek basketbol takımının da beklenti ötesinde bir performans sergilediğini ve bir sayı farkla yenildiği Barcelona maçından sonra, savaşçı ruhu gördüğü için umudunun arttığını aktaran Koç, "Teknik kadro ve oyuncular çok büyük inanmışlıkla mücadele ediyorlar. Farklı bir enerji var orada. Allah nazar değdirmesin. Doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Diğer branşlar içinse konuşmak için çok erken, daha sezonun başındalar" ifadesini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN ADALETİ YOK"

Galatasaray'ın adalet çağrısıyla ilgili de görüş belirten Ali Koç, şunları dile getirdi:

"Bir rakibimizin adalet arayışı var. Son 10 senede 5 kere şampiyon olan rakibimizin. 22 Ekim'de haksızlığa uğrayan takımları kendi televizyonlarında göstereceklerine yönelik açıklama yaptılar. Biz bu topa girmek asla istemezdik ama bütün söylemleri ya bizim adımızı zikrederek ya da ima ederek oldu. Bu adalet arayışı keşke hep olsaydı. İşler iyi giderken de bir adalet arayışında olsalardı keşke. İşler ters giderken istediğiniz zaman, bunu insanlar, adalet değil ayrıcalık arayışı gibi düşünebilirler. Biz de resmi açıklamalarda değindik, hala değiniyoruz; Türk futbolunun adaleti yok. Belki minimize oldu, daha iyi olabilir ama şunu söyleyebilirim; zaten önceki federasyonların niyeti de adalet değildi. Hakemlere en çok biz isyan ettik canı yanan kulüp olarak. Çünkü bütün hakem sınavları kaldırılmıştı, keyfi hakemler atayacaklardı oraya. Belki bir takıma yardım eden hakem atanacaktı. Bir operasyon yaşanıyordu ve biz şiddetle karşı çıktık. Zaman gösterecek, doğru mu değil mi? Ama genelde zaten sıkıntılı bir sektör, UEFA sınavlarını geçmekte de zorluk çekiyorlar. 21. yüzyılda yakışıyor mu hakemlerimizin sınavdan geçememeleri? Başarır, başaramaz ama niyeti iyi federasyonun, bu yönetimin. Yeni testler getirdi ama bu zaman alacak. Bu kronikleşmiş yapı 1-2 senede oluşmadı ki. 20 yılın oluşumu bu. Bunu minimize etmek zaman alacak."