Futbol konuşsun

GALATASARAY

ÜMRANİYE

KARAGÜMRÜK galibiyetiyle nefes alan Okan Buruk, oyuncularına hafta sonu izin verse de teknik ekibiyle derbi mesaisi yaptı.PAZARTESİ Florya'da toplanan Galatasaray'a müjdeli haber TFF Tahkim Kurulu'ndan geldi.ŞAMPİYONLUK yolunun Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarından geçtiğini düşünen Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur,KAZIMCAN ve Yusuf Demir'in iyileşmesi, cezaların sona ermesiyle Galatasarayderbiye hazırlandı.OKAN Buruk, Beşiktaş'a özel önlem almayı düşünmüyor vedizilişinde değişikliğe gitmeme kararı aldı.HAFTA boyuncaas takımla çalıştı. İcardi idmanlarda ekstra motive edildi.SAĞ bekte sezonun formda ismi Sacha Boey forma yarışında Leo Dubois'e göre bir adım önde. Derbide Boey'in oynaması bekleniyor.3 yerli zorunluluğundaki son forma içinarasında rekabet yaşandı, Kerem kazandı.DÜN akşam tesiste son taktik çalışmasını yapan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.DERBİYE önem veren yönetim, Beşiktaş galibiyetinekoyarak oyuncuları motive etti.İlk 11'den 10 ismi netleştiren Buruk, diğer tercihini de yaptı. Kerem-Barış Alper rekabetinde formayı Kerem kaptı.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Beşiktaş maçındasisteminden vazgeçmeyecek olan sarı-kırmızılı takımın kalesini Muslera koruyacak. Savunmada Boey- Nelsson-Abdülkerim-Emre Taşdemir dörtlüsü görev alacak. Orta sahayı Torreira ile Oliveira kontrol edecek.11'deki son forma için Barış Alper ve Kerem rekabeti yaşandı. Buruk, tercihini daha tecrübeli olan Kerem'den yana kullanacak.performansı geçtiğimiz sezonun gerisinde kalan Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun doğru zaman geldiğinde Premier Lig'de oynayacağını düşündüğünü söyleyen Söğüt, "ifadelerini kullandı.Kadın Futbol Takımı ile Tunç Holding arasında dün sponsorluk anlaşması imzalandı. Törende konuşan yönetici Emir Aral, geçen sezon hazırlık maçında 7-0 yenildikleri F.Bahçe maçı sonrasında alaycı açıklamalar yapan sarı-lacivertli yöneticilere ilk resmi maçı 3-2 kazanarak yanıt verdiklerini belirtip şunları söyledi:ŞENOL Güneş'le birlikteÜMRANIYESPOR'A karşı alınan 5-2'lik galibiyet moralleri ve güveni yerine getirdi.ŞENOL Güneş, hafta boyunca hem saha içerisinde hem de dışında bire bir görüşmeler dışında,ÜMRANIYE karşısında performansını beğenmediğiile görüşen Güneş inancını dile getirdi.TAKIMIN savunma performansında sıkıntılar görengeriye dönüş ve duran top çalışmaları yaptırdı.ŞENOL Güneş oyuncularından topa sahip olmalarını ve oyunun ritmini belirlemelerini istiyor.WEGHORST ve Cenk'in ilk kez 11'de birlikte oynadıkları maçta şov yapmaları yüzleri güldürdü.GÜNEŞ orta sahaya büyük önem veriyor.ile derbi toplantıları yapılırken savunmahücumdengesini kurmaları istendi.DELE Alli'nin yerine N'Koudou'nun 11'de yer alması bekleniyor.BAŞKAN Ahmet Nur Çebi de derbi öncesi teknik heyet, futbolcular ve personeli yemekte bir araya getirdi.Güneş, kanattaki iki yıldızından G.Saray savunmasının dengesini bozmalarını istedi.eşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, derbi ilk 11'ini çoktan belirlerken kafasında da maçı oynadı… Mert Günok ve Cenk Tosun'u sahaya sürerek değişimi başlatan deneyimli teknik adam, performansını düşük bulduğu Dele Alli'yi kenara alıp N'Koudou'ya fırsat verecek.Kurt hoca solda N'Koudou, sağda da Cenk'e, Weghorst'a destek olmalarını hatırlattı. Öte yandan sakatlığını atlatan Atiba, bu sezon ilk kez kadroya alındı.SON yıllarda Galatasaray'ı içeride oynadığı maçlarda yenen Beşiktaş, deplasmanda aynı başarıyı gösteremiyor. Sarı-kırmızılılara karşı son 5 deplasman maçında 4 kez mağlup olan siyah-beyazlılar 1 beraberlik aldı.Sonraki 5 sezonda oynanan 5 karşılaşmada Beşiktaş'ın henüz galibiyeti bulunmuyor.Beşiktaş'ta derbi öncesi Weghorst endişesi yaşandı. Önceki gün yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Hollandalı golcü, dirseğinde ağrı hissetti. Yapılan kontrollerde yıldız oyuncuda herhangi bir probleme rastlanmadı. Son antrenmanda kendisini deneyen Weghorst'un durumunun iyi olduğu ve bugün forma giyeceği öğrenildi.