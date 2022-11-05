Futbol konuşsun

Bir tarafta seri peşindeki Okan Buruk, diğer yanda ise takımı ilk maçtan kendine getiren Şenol Güneş! Dünya Kupası öncesindeki son derbide sahne oyuncuların... Aslantepe’de saat 20.00’deki büyük düelloda futbol ziyafeti yaşansın
Mehmet ÖZCAN
GALATASARAY
KARAGÜMRÜK galibiyetiyle nefes alan Okan Buruk, oyuncularına hafta sonu izin verse de teknik ekibiyle derbi mesaisi yaptı. Buruk'un yardımcısıİrfan Saraloğlu, Beşiktaş-Ümraniyespormaçına giderek rakiplerini analiz etti.
PAZARTESİ Florya'da toplanan Galatasaray'a müjdeli haber TFF Tahkim Kurulu'ndan geldi. Cezası 1 maça inenAbdülkerim Bardakcı derbiye yetişti.
ŞAMPİYONLUK yolunun Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarından geçtiğini düşünen Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, salı günkü antrenmandan sonra teknikheyet ve futbolcuları moral yemeğine çıkardı.
KAZIMCAN ve Yusuf Demir'in iyileşmesi, cezaların sona ermesiyle Galatasaray tam kadro derbiye hazırlandı.
OKAN Buruk, Beşiktaş'a özel önlem almayı düşünmüyor ve 4-2-3-1 dizilişinde değişikliğe gitmeme kararı aldı.
HAFTA boyunca Muslera, Nelsson, Abdülkerim, EmreTaşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens ve İcardias takımla çalıştı. İcardi idmanlarda ekstra motive edildi.
SAĞ bekte sezonun formda ismi Sacha Boey forma yarışında Leo Dubois'e göre bir adım önde. Derbide Boey'in oynaması bekleniyor.
3 yerli zorunluluğundaki son forma için Barış Alper Yılmaz veKerem Aktürokoğlu arasında rekabet yaşandı, Kerem kazandı.
DÜN akşam tesiste son taktik çalışmasını yapan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
DERBİYE önem veren yönetim, Beşiktaş galibiyetine 5milyon TL prim koyarak oyuncuları motive etti.
DÜELLOYUTECRÜBEKAZANDI
İlk 11'den 10 ismi netleştiren Buruk, diğer tercihini de yaptı. Kerem-Barış Alper rekabetinde formayı Kerem kaptı G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Beşiktaş maçında 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyecek olan sarı-kırmızılı takımın kalesini Muslera koruyacak. Savunmada Boey- Nelsson-Abdülkerim-Emre Taşdemir dörtlüsü görev alacak. Orta sahayı Torreira ile Oliveira kontrol edecek. Kanatta Rashica, 10 numara pozisyonundaMertens ve ileri uçta İcardiolacak. 11'deki son forma için Barış Alper ve Kerem rekabeti yaşandı. Buruk, tercihini daha tecrübeli olan Kerem'den yana kullanacak.
'KEREM, PREMİER LİG'E GİDECEK' G.Saray'daki performansı geçtiğimiz sezonun gerisinde kalan Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun doğru zaman geldiğinde Premier Lig'de oynayacağını düşündüğünü söyleyen Söğüt, "Şu anda Milli Takım'ın 11oyuncularından. Adım adım gelişiyor. Arteta yönetimindekiArsenal'e gitmesini isterim" ifadelerini kullandı.
'F.BAHÇE'YE CEVABI SAHADA VERDİK'
G.SARAY Kadın Futbol Takımı ile Tunç Holding arasında dün sponsorluk anlaşması imzalandı. Törende konuşan yönetici Emir Aral, geçen sezon hazırlık maçında 7-0 yenildikleri F.Bahçe maçı sonrasında alaycı açıklamalar yapan sarı-lacivertli yöneticilere ilk resmi maçı 3-2 kazanarak yanıt verdiklerini belirtip şunları söyledi: "Fenerbahçe yöneticisi, geçen yılkadın futbol takımlarının maçınınardından keyifsiz bir açıklamayaptı. Kadınlarımız sahadacevabını verdi."
Ogün ŞAHİNOĞLU
ÜMRANİYE
ORTADA DURDURSAHASINDA VUR
ŞENOL Güneş'le birlikte ilk 11 haftadaki olumsuzluklar,yerini neşeye bıraktı. Camianın veoyuncuların havası değişti.
ÜMRANIYESPOR'A karşı alınan 5-2'lik galibiyet moralleri ve güveni yerine getirdi.
ŞENOL Güneş, hafta boyunca hem saha içerisinde hem de dışında bire bir görüşmeler dışında, mevki olarak da gruplar özelindetoplantılar yaptı.
ÜMRANIYE karşısında performansını beğenmediği Rosier ve Masuaku ile görüşen Güneş inancını dile getirdi.
TAKIMIN savunma performansında sıkıntılar gören teknikekip; alan savunması,markaj, top kaybında geriye dönüş ve duran top çalışmaları yaptırdı.
ŞENOL Güneş oyuncularından topa sahip olmalarını ve oyunun ritmini belirlemelerini istiyor.
WEGHORST ve Cenk'in ilk kez 11'de birlikte oynadıkları maçta şov yapmaları yüzleri güldürdü. Tesislerde de sıksık birlikte gezen iki futbolcunun arasından su sızmıyor.
GÜNEŞ orta sahaya büyük önem veriyor. Josef, Salihve Gedson ile derbi toplantıları yapılırken savunmahücumdengesini kurmaları istendi.
DELE Alli'nin yerine N'Koudou'nun 11'de yer alması bekleniyor. Dele Alli, Muleka ve Redmond kulübedeŞenol Güneş'in hamleleri olacak.
BAŞKAN Ahmet Nur Çebi de derbi öncesi teknik heyet, futbolcular ve personeli yemekte bir araya getirdi. Takıma da kişi başı100 bin TL prim belirledi.
SOLDANN'KOUDOUSAĞDAN CENK
Güneş, kanattaki iki yıldızından G.Saray savunmasının dengesini bozmalarını istedi. Dele Alli ise joker olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, derbi ilk 11'ini çoktan belirlerken kafasında da maçı oynadı… Mert Günok ve Cenk Tosun'u sahaya sürerek değişimi başlatan deneyimli teknik adam, performansını düşük bulduğu Dele Alli'yi kenara alıp N'Koudou'ya fırsat verecek. Redmond ile N'Koudou arasında tercihiniKamerunlu oyuncudan yana kullananGüneş, yıldızından da sık sık deparlarlaG.Saray beklerini rahatsız etmesiniistedi. Kurt hoca solda N'Koudou, sağda da Cenk'e, Weghorst'a destek olmalarını hatırlattı. Öte yandan sakatlığını atlatan Atiba, bu sezon ilk kez kadroya alındı.
SON ZAFER GÜNEŞ'LE
SON yıllarda Galatasaray'ı içeride oynadığı maçlarda yenen Beşiktaş, deplasmanda aynı başarıyı gösteremiyor. Sarı-kırmızılılara karşı son 5 deplasman maçında 4 kez mağlup olan siyah-beyazlılar 1 beraberlik aldı. Beşiktaş, rakibinekarşı son deplasman zaferini de yineŞenol Güneş'in teknik direktörlüğüdöneminde almış ve 27 Şubat 2017'deoynanan maçı Kartal, Talisca'nın frikiğiyle1-0 kazanmıştı. Sonraki 5 sezonda oynanan 5 karşılaşmada Beşiktaş'ın henüz galibiyeti bulunmuyor.
WEGHORST KORKUTTU!
Beşiktaş'ta derbi öncesi Weghorst endişesi yaşandı. Önceki gün yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Hollandalı golcü, dirseğinde ağrı hissetti. Yapılan kontrollerde yıldız oyuncuda herhangi bir probleme rastlanmadı. Son antrenmanda kendisini deneyen Weghorst'un durumunun iyi olduğu ve bugün forma giyeceği öğrenildi.