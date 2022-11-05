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Giriş Tarihi: 5.11.2022

Futbol konuşsun

MEHMET ÖZCAN
OGÜN ŞAHİNOĞLU
Futbol konuşsun

Bir tarafta seri peşindeki Okan Buruk, diğer yanda ise takımı ilk maçtan kendine getiren Şenol Güneş! Dünya Kupası öncesindeki son derbide sahne oyuncuların... Aslantepe’de saat 20.00’deki büyük düelloda futbol ziyafeti yaşansın

Mehmet ÖZCAN

GALATASARAY

KARAGÜMRÜK galibiyetiyle nefes alan Okan Buruk, oyuncularına hafta sonu izin verse de teknik ekibiyle derbi mesaisi yaptı. Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu, Beşiktaş-Ümraniyespor maçına giderek rakiplerini analiz etti.
PAZARTESİ Florya'da toplanan Galatasaray'a müjdeli haber TFF Tahkim Kurulu'ndan geldi. Cezası 1 maça inen Abdülkerim Bardakcı derbiye yetişti.
ŞAMPİYONLUK yolunun Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarından geçtiğini düşünen Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, salı günkü antrenmandan sonra teknik heyet ve futbolcuları moral yemeğine çıkardı.
KAZIMCAN ve Yusuf Demir'in iyileşmesi, cezaların sona ermesiyle Galatasaray tam kadro derbiye hazırlandı.
OKAN Buruk, Beşiktaş'a özel önlem almayı düşünmüyor ve 4-2-3-1 dizilişinde değişikliğe gitmeme kararı aldı.
HAFTA boyunca Muslera, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens ve İcardi as takımla çalıştı. İcardi idmanlarda ekstra motive edildi.
SAĞ bekte sezonun formda ismi Sacha Boey forma yarışında Leo Dubois'e göre bir adım önde. Derbide Boey'in oynaması bekleniyor.
3 yerli zorunluluğundaki son forma için Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürokoğlu arasında rekabet yaşandı, Kerem kazandı.
DÜN akşam tesiste son taktik çalışmasını yapan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
DERBİYE önem veren yönetim, Beşiktaş galibiyetine 5 milyon TL prim koyarak oyuncuları motive etti.



DÜELLOYU TECRÜBE KAZANDI
İlk 11'den 10 ismi netleştiren Buruk, diğer tercihini de yaptı. Kerem-Barış Alper rekabetinde formayı Kerem kaptı
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Beşiktaş maçında 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyecek olan sarı-kırmızılı takımın kalesini Muslera koruyacak. Savunmada Boey- Nelsson-Abdülkerim-Emre Taşdemir dörtlüsü görev alacak. Orta sahayı Torreira ile Oliveira kontrol edecek. Kanatta Rashica, 10 numara pozisyonunda Mertens ve ileri uçta İcardi olacak. 11'deki son forma için Barış Alper ve Kerem rekabeti yaşandı. Buruk, tercihini daha tecrübeli olan Kerem'den yana kullanacak.

'KEREM, PREMİER LİG'E GİDECEK'
G.Saray'daki performansı geçtiğimiz sezonun gerisinde kalan Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun doğru zaman geldiğinde Premier Lig'de oynayacağını düşündüğünü söyleyen Söğüt, "Şu anda Milli Takım'ın 11 oyuncularından. Adım adım gelişiyor. Arteta yönetimindeki Arsenal'e gitmesini isterim" ifadelerini kullandı.

'F.BAHÇE'YE CEVABI SAHADA VERDİK'
G.SARAY Kadın Futbol Takımı ile Tunç Holding arasında dün sponsorluk anlaşması imzalandı. Törende konuşan yönetici Emir Aral, geçen sezon hazırlık maçında 7-0 yenildikleri F.Bahçe maçı sonrasında alaycı açıklamalar yapan sarı-lacivertli yöneticilere ilk resmi maçı 3-2 kazanarak yanıt verdiklerini belirtip şunları söyledi: "Fenerbahçe yöneticisi, geçen yıl kadın futbol takımlarının maçının ardından keyifsiz bir açıklama yaptı. Kadınlarımız sahada cevabını verdi."




Ogün ŞAHİNOĞLU

ÜMRANİYE

ORTADA DURDUR SAHASINDA VUR
ŞENOL Güneş'le birlikte ilk 11 haftadaki olumsuzluklar, yerini neşeye bıraktı. Camianın ve oyuncuların havası değişti.
ÜMRANIYESPOR'A karşı alınan 5-2'lik galibiyet moralleri ve güveni yerine getirdi.
ŞENOL Güneş, hafta boyunca hem saha içerisinde hem de dışında bire bir görüşmeler dışında, mevki olarak da gruplar özelinde toplantılar yaptı.
ÜMRANIYE karşısında performansını beğenmediği Rosier ve Masuaku ile görüşen Güneş inancını dile getirdi.
TAKIMIN savunma performansında sıkıntılar gören teknik ekip; alan savunması, markaj, top kaybında geriye dönüş ve duran top çalışmaları yaptırdı.
ŞENOL Güneş oyuncularından topa sahip olmalarını ve oyunun ritmini belirlemelerini istiyor.
WEGHORST ve Cenk'in ilk kez 11'de birlikte oynadıkları maçta şov yapmaları yüzleri güldürdü. Tesislerde de sık sık birlikte gezen iki futbolcunun arasından su sızmıyor.
GÜNEŞ orta sahaya büyük önem veriyor. Josef, Salih ve Gedson ile derbi toplantıları yapılırken savunmahücum dengesini kurmaları istendi.
DELE Alli'nin yerine N'Koudou'nun 11'de yer alması bekleniyor. Dele Alli, Muleka ve Redmond kulübede Şenol Güneş'in hamleleri olacak.
BAŞKAN Ahmet Nur Çebi de derbi öncesi teknik heyet, futbolcular ve personeli yemekte bir araya getirdi. Takıma da kişi başı 100 bin TL prim belirledi.

SOLDAN N'KOUDOU SAĞDAN CENK
Güneş, kanattaki iki yıldızından G.Saray savunmasının dengesini bozmalarını istedi. Dele Alli ise joker olacak
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, derbi ilk 11'ini çoktan belirlerken kafasında da maçı oynadı… Mert Günok ve Cenk Tosun'u sahaya sürerek değişimi başlatan deneyimli teknik adam, performansını düşük bulduğu Dele Alli'yi kenara alıp N'Koudou'ya fırsat verecek. Redmond ile N'Koudou arasında tercihini Kamerunlu oyuncudan yana kullanan Güneş, yıldızından da sık sık deparlarla G.Saray beklerini rahatsız etmesini istedi. Kurt hoca solda N'Koudou, sağda da Cenk'e, Weghorst'a destek olmalarını hatırlattı. Öte yandan sakatlığını atlatan Atiba, bu sezon ilk kez kadroya alındı.

SON ZAFER GÜNEŞ'LE
SON yıllarda Galatasaray'ı içeride oynadığı maçlarda yenen Beşiktaş, deplasmanda aynı başarıyı gösteremiyor. Sarı-kırmızılılara karşı son 5 deplasman maçında 4 kez mağlup olan siyah-beyazlılar 1 beraberlik aldı. Beşiktaş, rakibine karşı son deplasman zaferini de yine Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü döneminde almış ve 27 Şubat 2017'de oynanan maçı Kartal, Talisca'nın frikiğiyle 1-0 kazanmıştı. Sonraki 5 sezonda oynanan 5 karşılaşmada Beşiktaş'ın henüz galibiyeti bulunmuyor.

WEGHORST KORKUTTU!
Beşiktaş'ta derbi öncesi Weghorst endişesi yaşandı. Önceki gün yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Hollandalı golcü, dirseğinde ağrı hissetti. Yapılan kontrollerde yıldız oyuncuda herhangi bir probleme rastlanmadı. Son antrenmanda kendisini deneyen Weghorst'un durumunun iyi olduğu ve bugün forma giyeceği öğrenildi.

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