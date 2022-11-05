Galatasaray Kulübünde tüzük tadil kongresi iptal edildi

Galatasaray Kulübünde tüzük tadil tasarısının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli katılım sağlanamadığı için iptal edildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlaması planlanan genel kurulun, kulüp üye sayısının yüzde 10'una denk gelen 900 üyenin katılımıyla açılması gerekiyordu.

Yönetim kurulunun hazır bulunduğu salona saat 11.00'e kadar 700 civarında üye giriş yaparken, kulüp başkanı Dursun Özbek kürsüye çıkarak yaptığı konuşmada, yeterli katılım olmamasından dolayı kongrenin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Dursun Özbek, kongrede tüzükte yapmayı planladıkları değişikleri üyelerin onayına sunmayı amaçladıklarını anlatarak, "Tüzüğümüzün emredici hükmü uyarınca genel kurula önerdiğimiz değişikliklerin yapılabilmesi için belli bir sayıya ulaşmak gerekiyor. Ne yazık ki bu mümkün olmuyor. Galatasaraylılar, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gönülden bağlı oldukları kulüpleri için bir araya gelip konuşmaya, tartışmaya devam edecek. Biz de bu konuşma, tartışma, birlik ortamını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kulüpte yaklaşık 5 ay önce göreve geldikleri hatırlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız Galatasaray'ımızı sürdürülebilir sportif başarıya sahip, güçlü bir spor kulübü olarak bizden sonra gelecek kuşaklara bırakmaktır. Bize emanet edilen bu görevde ben ve tüm arkadaşlarım size verdiğimiz sözleri tutmak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla kulübümüzün hazırladığı etkinliklerin bir bölümünü hep birlikte seyrediyoruz. Bu kutlamalar ve sonrasında aldığımız olumlu tepkiler, Galatasaray'ın Cumhuriyet'in yüzü, her zamanki gibi yine öncü olduğunun göstergesidir. 2023 yılı boyunca yeni etkinliklerle hep birlikte Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlayacağız. Cumhuriyet'in en büyük spor kulübü olduğumuzu dosta, düşmana hatırlatmaya devam edeceğiz."

"GALATASARAYLILARIN BU PROJEYE İLGİ GÖSTERMESİNİ RİCA EDİYORUM"

Konuşmasında Mecidiyeköy'deki kulüp binasıyla ilgili yaptıkları çalışma hakkında da bilgi veren Özbek, binayı rezidans haline getirdiklerini dile getirerek, "Satış ofisimizin hazırlıklarını tamamladı. Burada 180 daire bulunmaktadır. Amacımız bunların satılması ve buradan gelecek fonun iki şekilde kullanılması. Yaklaşık 1 milyar 600 milyon lira gibi bir hasılat bekliyoruz. Bunun yarısını, Bankalar Birliğine olan borcun bir kısmını kapatmak için kullanacağız. Diğer yarısını da Kemerburgaz ve Florya projeleri için harcanacak. Siz değerli Galatasaraylıların bu projeye ilgi göstermesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün üyelerine teşekkür eden Dursun Özbek, "Galatasaray'ın sorunlarına, Galatasaray'ın problemlerine sahip çıktığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz olmadan, bizim söz konusu projelerle ilgili başarı sağlamamızı mümkün değil. Onun için bundan sonra da yapacağımız projelerle ilgili desteğinizi eksik etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlanan tüzük tadil tasarısında, yıllık olağan genel kurullarda mali ve idari bakımdan ayrı yapılan ibra uygulamasının tek bir ibra oylaması şeklinde düzenlenmesi, yönetim kurulu ve diğer kurulların görev sürelerinin üç yıldan iki yıla indirilmesi, kulüp faaliyet yılının Galatasaray Sportif AŞ faaliyet yılı ile uyumlu olarak 1 Haziran tarihinde başlayıp, 31 Mayıs tarihinde sona erecek şekilde değiştirilmesi ve kurumsal takvimin buna uygun olarak güncellenmesi gibi önemli maddeler yer alıyordu.