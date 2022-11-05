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Giriş Tarihi: 5.11.2022 14:33 Son Güncelleme: 5.11.2022 15:44

Giresunspor'un konuğu İstanbulspor | Maçta 2 gol, 1 kırmızı kart var

Giresunspor’un konuğu İstanbulspor | Maçta 2 gol, 1 kırmızı kart var

Süper Lig'in 12. haftasında Giresunspor - İstanbulspor karşılaşması oynanıyor. Lige istediği gibi başlayamayan iki takımın da tek hedefi galibiyet. Maç öncesinde Giresunspor ligde 9 puanla 17, İstanbulspor ise 8 puanla 18. sırada bulunuyor. Giresunspor-İstanbulspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 12. haftasında Giresunspor - İstanbulspor karşılaşması oynanıyor. Lige istediği gibi başlayamayan iki takımın da tek hedefi galibiyet. Maç öncesinde Giresunspor ligde 9 puanla 17, İstanbulspor ise 8 puanla 18. sırada bulunuyor. Giresunspor-İstanbulspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Giresunspor 2 - 1 İstanbulspor (İkinci yarı oynanıyor)

18' Ethemi
30' Mehremic (Kırmızı kart)
45+2' Alper Uludağ
48' Campuzano

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İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Rroca, Ethemi, Topalli, İbrahim

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Giresunspor'un konuğu İstanbulspor | Maçta 2 gol, 1 kırmızı kart var
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