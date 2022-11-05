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Giriş Tarihi: 5.11.2022 19:45 Son Güncelleme: 5.11.2022 19:50

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı başladı! Premier Lig'den o yıldız için geliyorlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı başladı! Premier Lig’den o yıldız için geliyorlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, taraftarlarına özlenen ruhu yaşatmaya devam ediyor. Premier Lig devi, Jorge Jesus önderliğindeki sarı lacivertlilerde takımın yıldızı olan o ismi izlemek için İstanbul'a geliyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Süper Lig'de lider konumda bulunan ve UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider olarak çıkan Fenerbahçe, tüm kulvarlarda iddiasını sürdürmek istiyor.

Ligde şu ana kadar 11 maça çıkan sarı lacivertliler, attığı 34 golle en skorer takım konumunda.

Hücüm hattının etkinliği sayesinede gol yollarında sorun yaşamayan sarı lacivertlilerde yıldız futbolcu, Premier Lig takibine yakalandı.

Osayi Samuel, Fenerbahçe'deki artan performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Özellikle sağ beke geçtikten sonra performansı sürekli yükselen 24 yaşındaki futbolcu transferin 1 numarası haline geldi.

Son olarak bir Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın Nijeryalı oyuncunun transferi için İstanbul'a gelme kararı aldığı öne sürüldü.

MİLLİ DAVET ALMIŞTI

Fenerbahçe'nin yıldızı, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sağ bek ve sağ kanat beki olarak müthiş bir futbol sergileyen Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi.

24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.

DEV BONSERVİS BEKLENTİSİ

Sarı-lacivertlilerle 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe yönetiminin Nijeryalı futbolcudan 6-8 milyon Euro arasında bir gelir beklentisi olduğu ifade ediliyor. (Fanatik)

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı başladı! Premier Lig'den o yıldız için geliyorlar...
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