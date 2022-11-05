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Giriş Tarihi: 5.11.2022 15:31 Son Güncelleme: 5.11.2022 15:40

Son dakika Galatasaray haberleri: Domenec Torrent suskunluğunu bozdu! "Türkiye'deki sorun..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Domenec Torrent suskunluğunu bozdu! Türkiye’deki sorun...

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı takımda yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuştu. Çarpıcı açıklamalar yapan İspanyol teknik adam, aldığı transfer tekliflerini de açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni namağlup lider bitirerek gruptan çıkarken ligde ise tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamıştı. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve İspanyol teknik direktör Domenec Torrent getirilmişti.

Torrent'in Galatasaray kariyeri ise kısa sürmüştü. 4 aylık Galatasaray kariyerinde 20 maçta 8 mağlubiyet 7 galibiyet ve 5 beraberlik alan İspanyol hocanın sözleşmesinin 21 Haziran'da feshedildiği açıklanmıştı.

Domenec Torrent, Galatasaray'dan ayrıldıktan yaklaşık 4 ay sonra GOAL'e özel açıklamalarda bulundu, Galatasaray ve kariyeri hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte Domenec Torrent'in açıklamaları...

"FIRSAT KOLLAMIYORUM"

"Aldığım bazı teklifler var. Kısa süre içinde yeniden göreve başlamak istiyorum. MLS olmasa bile başka ülkelerden bazı teklifler var. Şu anda yeniden çalışmak istiyorum. ABD'de olmak büyük bir zevk.

Şu anda MLS'in kolay olmadığını biliyorum ve bazı hocalar görevinden ayrılsın diye burada fırsat kovalamıyorum. Bunun için burada değilim.

Birkaç hafta içinde tekrar çalışmayı bekliyorum çünkü benim için çok önemli. Bir koç olarak çalışmayı ve ekibimi de seviyorum ve sanırım tekrar çalışmaya hazırız.

"BELKİ HATAYDI AMA AYRILMAYA KARAR VERDİM"

New York'taki hayatımdan memnundum ve oradan ayrılmayı düşünmüyordum. City Group ile konuştum ve o anda farklı nedenlerle ayrılmak için doğru an olduğunu düşündük.

Belki kulüp için daha iyi oldu çünkü başka bir teknik direktör aldılar ve belki de benden daha iyiydi. Bunu kabul ediyorum çünkü City Group'u seviyorum. Ayrılmaya karar verdim, belki çok mutlu olduğum için bir hataydı, ama olan bu.

"ABD'YE DİKKAT EDİN"

Genelde ayda bir Pep Guardiola ile konuştuğumda bile, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde genç oyuncular için ne kadar önemli olduğundan bahsediyorum.

Şu anda her teknik direktör durumun daha iyiye gittiğini biliyor. Meslektaşlarıma defalarca söylüyorum: Bir sonraki Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı dikkatli olun.

GALATASARAY SÖZLERİ

Türkiye'deki sorun her hafta maçı kazanmaya odaklı yaşam tarzı. ABD ile kıyaslıyorsanız Türkiye'ye göre ABD daha iyi imkanlara sahip...

Takımınızı geliştirmek için zamanınız var, net bir stil oluşturmak için zamanınız var ama Türkiye'de bu neredeyse imkansız.

Sezon öncesi kamp döneminin benim için çok önemli olduğunu vurguladım. Sezon öncesi döneme ihtiyacım var...

Oyuncularınızı ikna etmek istiyorsanız, bu en iyi zaman. Bu benim için önemli. Sezon ortasında takım almaya karar vermemiz bizim için büyük bir hataydı."

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Son dakika Galatasaray haberleri: Domenec Torrent suskunluğunu bozdu! "Türkiye'deki sorun..."
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