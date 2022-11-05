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Giriş Tarihi: 5.11.2022 08:14 Son Güncelleme: 5.11.2022 08:30

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi Okan Buruk ve Şenol Güneş'ten olay karar! Muhtemel 11'ler...

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi Okan Buruk ve Şenol Güneş’ten olay karar! Muhtemel 11’ler...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yılın son derbisi Nef Stadı'nda oynanacak. Galatasaray ile Beşiktaş, 13. haftada kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktörler Okan Buruk ve Şenol Güneş flaş kararlar aldı. İşte tüm gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası, dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, yılın son derbisinde kozlarını Nef Stadı'nda paylaşacak.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takım da tüm hazırlıklarını tamamlarken, hem Okan Buruk hem de Şenol Güneş maç öncesi sürpriz kararlar verdi. Ayrıca iki takımın sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler de belli oldu.

WEGHORST KORKUTTU

Beşiktaş'ta derbi öncesi Weghorst endişesi yaşandı. Önceki gün yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Hollandalı golcü, dirseğinde ağrı hissetti. Yapılan kontrollerde yıldız oyuncuda herhangi bir probleme rastlanmadı. Son antrenmanda kendisini deneyen Weghorst'un durumunun iyi olduğu ve bugün forma giyeceği öğrenildi.

SON ZAFER GÜNEŞ'LE

Son yıllarda Galatasaray'ı içeride oynadığı maçlarda yenen Beşiktaş, deplasmanda aynı başarıyı gösteremiyor. Sarı-kırmızılılara karşı son 5 deplasman maçında 4 kez mağlup olan siyah-beyazlılar 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, rakibine karşı son deplasman zaferini de yine Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü döneminde almış ve 27 Şubat 2017'de oynanan maçı Kartal, Talisca'nın frikiğiyle 1-0 kazanmıştı. Sonraki 5 sezonda oynanan 5 karşılaşmada Beşiktaş'ın henüz galibiyeti bulunmuyor.

CENK TOSUN KENDİNİ BULUYOR

Bu sezon Beşiktaş'ta 1'i ilk 11 olmak üzere toplam 11 maçta süre alan milli forvet Cenk Tosun, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Siyah-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Gedson Fernandes, Valentin Rosier ve Romain Saiss, kart görmeleri halinde Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

SOLDAN N'KOUDOU SAĞDAN CENK

Şenol Güneş, kanattaki iki yıldızından G.Saray savunmasının dengesini bozmalarını istedi. Dele Alli ise joker olacak
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, derbi ilk 11'ini çoktan belirlerken kafasında da maçı oynadı...

Mert Günok ve Cenk Tosun'u sahaya sürerek değişimi başlatan deneyimli teknik adam, performansını düşük bulduğu Dele Alli'yi kenara alıp N'Koudou'ya fırsat verecek. Redmond ile N'Koudou arasında tercihini Kamerunlu oyuncudan yana kullanan Güneş, yıldızından da sık sık deparlarla G.Saray beklerini rahatsız etmesini istedi.

Kurt hoca solda N'Koudou, sağda da Cenk'e, Weghorst'a destek olmalarını hatırlattı. Öte yandan sakatlığını atlatan Atiba, bu sezon ilk kez kadroya alındı.

ICARDI PATLAMA BEKLİYOR

Galatasaray formasıyla 4 maçta boy gösteren Arjantinli forvet Mauro Icardi, 1 kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı. Icardi, bu iki skor katkısını da 2-2 biten Alanyaspor maçında verdi.

GALATASARAY'DA DÜELLOYU TECRÜBE KAZANDI

İlk 11'den 10 ismi netleştiren Buruk, diğer tercihini de yaptı. Kerem-Barış Alper rekabetinde formayı Kerem kaptı
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.

Beşiktaş maçında 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyecek olan sarı-kırmızılı takımın kalesini Muslera koruyacak. Savunmada Boey- Nelsson-Abdülkerim-Emre Taşdemir dörtlüsü görev alacak. Orta sahayı Torreira ile Oliveira kontrol edecek.

Kanatta Rashica, 10 numara pozisyonunda Mertens ve ileri uçta İcardi olacak. 11'deki son forma için Barış Alper ve Kerem rekabeti yaşandı. Buruk, tercihini daha tecrübeli olan Kerem'den yana kullanacak.

MUHTEMEL 11'LER...

Mücadele öncesi iki takımın sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler belli oldu. İşte kadrolar;

GALATASARAY: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Kerem, Rashica, Mertens, Icardi

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, N'Koudou, Cenk Tosun, Weghorst.

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Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi Okan Buruk ve Şenol Güneş'ten olay karar! Muhtemel 11'ler...
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