Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takım da tüm hazırlıklarını tamamlarken, hem Okan Buruk hem de Şenol Güneş maç öncesi sürpriz kararlar verdi. Ayrıca iki takımın sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler de belli oldu.