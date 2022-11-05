Son dakika haberleri: Jorge Jesus için bomba itiraf! "Kendisiyle yeniden görüşeceğiz"

"DÖNMEYE KARAR VERDİĞİ BİR AN GELDİ..."

Kulüp başkanı Rodolfo Landim, "Jesus'a karşı bir kızgınlığımız yok. Flamengo için bu kadar önemli olan birine nasıl kızgın olabilirim? Portekiz'e dönmeye karar verdiği bir an geldi, bizimle konuştu ve bunu aile sorunları nedeniyle yaptığını ifade etti. Flamengo ile yapılan sözleşmeye de aynen uydu."