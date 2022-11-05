Son dakika haberleri: Jorge Jesus için bomba itiraf! "Kendisiyle yeniden görüşeceğiz"

Bu sezon Fenerbahçe'yi hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de zirveye oynatan teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli takıma geldiği günden beri taraftarın gönlünü kazandı. Kendine has duruşu ve oyun tarzıyla alkış alan Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye kulüp tarihindeki en iyi lig başlangıcını yaptırdı.
JESUS İÇİN BOMBA İTİRAFLAR
2019-20 sezonunda Flamengo'yu şampiyon yapan Jorge Jesus için flaş açıklamalar yapıldı. Brezilya ekibi Flamengo'nun başkanı Rodolfo Landim, kulübün eski hocası olan Jorge Jesus için bomba itiraflarda bulundu.
"DÖNMEYE KARAR VERDİĞİ BİR AN GELDİ..."
Kulüp başkanı Rodolfo Landim, "Jesus'a karşı bir kızgınlığımız yok. Flamengo için bu kadar önemli olan birine nasıl kızgın olabilirim? Portekiz'e dönmeye karar verdiği bir an geldi, bizimle konuştu ve bunu aile sorunları nedeniyle yaptığını ifade etti. Flamengo ile yapılan sözleşmeye de aynen uydu."
"JESUS GİTTİĞİNDE ORTADA KALDIK, SEÇİMİMZDEN MEMNUN KALMADIK"
"Jesus'tan sonra kimi getirsek, çok büyük bir risk almış olacaktık. Elimizden geleni yaptık. Jesus gittiğinde bir anda ortada kaldık. Hızlıca bir teknik direktör getirmeye çalıştık ve seçimimizden çok memnun kalmadık"
"GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ"
Landim, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anki hocamızın olan Dorival Junior'un sözleşmesi şimdi sona eriyor. Kulüp olarak düşüncemiz, Jorge Jesus'la yeniden görüşmelere başlamak. Çalışmasından memnunuz ama onunla konuşmamız gerekiyor. Brezilya Milli Takımı'na gitme ihtimali var mı, o konuyu bilemiyorum."
"ÖNCELİĞİMİZ JORGE JESUS"
"Fakat böyle bir ihtimal ortadaysa karar vermek zorunda kalacak. Flamengo olarak önceliğimiz onunla devam etmek. Ancak bu olmazsa, Jorge Jesus veya kriterlerimizi karşılayan başka bir teknik direktör arayacağız"
Portekizli deneyimli hocanın Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Jorge Jesus, 2019-20 sezonunda Flamengo'yu çalıştırmış ve takımı şampiyon yapmayı başarmıştı.