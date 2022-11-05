Son dakika: Süper Lig’de büyük heyecan! Galatasaray ve Beşiktaş’ın 11’i belli oldu…

İKİ TAKMI ARASINDAKİ MÜCADELE

-Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 129'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında sarı-kırmızılı ekibin 47-38 üstünlüğü bulunuyor (43B).

-Süper Lig'de Ocak 2013-Mayıs 2015 arasında Beşiktaş'ı üst üste beş maçta mağlup eden Galatasaray, daha sonraki 14 karşılaşmadan dört galibiyet çıkarabildi (2B 8M).

-Galatasaray'a konuk olduğu son 12 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Beşiktaş (2B 8M), iki galibiyetini de Şenol Güneş yönetiminde 1-0'lık skorlarla aldı (2015/16 & 2016/17).