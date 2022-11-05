Son dakika: Süper Lig’de büyük heyecan! Galatasaray ve Beşiktaş’ın 11’i belli oldu…

Süper Lig'de derbi haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Saat 20.00'da başlayacak olan dev derbiyi tecrübeli hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş'ta Masuaku sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
İKİ TAKIMIN DA İLK 11'İ BELLİ OLDU
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper, Icardi
Yedekler: Okan, Dubois, Midtsjø, Kerem, Yunus, Gomis, Berkan, Emin, Mata, Kazımcan
Galatasaray'da Yusuf Demir, Seferovic ve van Aanholt, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Josef, Gedson, Nkoudou, Cenk, Weghorst
İKİ TAKMI ARASINDAKİ MÜCADELE
-Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 129'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında sarı-kırmızılı ekibin 47-38 üstünlüğü bulunuyor (43B).
-Süper Lig'de Ocak 2013-Mayıs 2015 arasında Beşiktaş'ı üst üste beş maçta mağlup eden Galatasaray, daha sonraki 14 karşılaşmadan dört galibiyet çıkarabildi (2B 8M).
-Galatasaray'a konuk olduğu son 12 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Beşiktaş (2B 8M), iki galibiyetini de Şenol Güneş yönetiminde 1-0'lık skorlarla aldı (2015/16 & 2016/17).