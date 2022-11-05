Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Süper Lig’de büyük heyecan! Galatasaray ve Beşiktaş’ın 11’i belli oldu…
Giriş Tarihi: 5.11.2022 17:52 Son Güncelleme: 5.11.2022 18:54

Son dakika: Süper Lig’de büyük heyecan! Galatasaray ve Beşiktaş’ın 11’i belli oldu…

Son dakika: Süper Lig’de büyük heyecan! Galatasaray ve Beşiktaş’ın 11’i belli oldu…

Son dakika derbi haberleri: Spor Toto Süper Lig’de bugün Galatasaray evinde Beşiktaş’ı ağırlıyor. Saat 20.00’da başlayacak olan zorlu mücadele öncesi iki takımın da 11’i belli oldu. Dev maç öncesi Galatasaray’ın 21, Beşiktaş’ın ise 22 puanı bulunuyor. Karşılaşmayı ise hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de derbi haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Saat 20.00'da başlayacak olan dev derbiyi tecrübeli hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş'ta Masuaku sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

İKİ TAKIMIN DA İLK 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper, Icardi

Yedekler: Okan, Dubois, Midtsjø, Kerem, Yunus, Gomis, Berkan, Emin, Mata, Kazımcan

Galatasaray'da Yusuf Demir, Seferovic ve van Aanholt, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Josef, Gedson, Nkoudou, Cenk, Weghorst

BEŞİKTAŞ'IN SON GALİBİYETİ 2017'DEKİ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE

Beşiktaş, rakibine karşı son deplasman zaferini de yine Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü döneminde almış ve 27 Şubat 2017'de oynanan maçı Kartal, Talisca'nın frikiğiyle 1-0 kazanmıştı.

İKİ TAKMI ARASINDAKİ MÜCADELE

-Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 129'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında sarı-kırmızılı ekibin 47-38 üstünlüğü bulunuyor (43B).

-Süper Lig'de Ocak 2013-Mayıs 2015 arasında Beşiktaş'ı üst üste beş maçta mağlup eden Galatasaray, daha sonraki 14 karşılaşmadan dört galibiyet çıkarabildi (2B 8M).

-Galatasaray'a konuk olduğu son 12 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Beşiktaş (2B 8M), iki galibiyetini de Şenol Güneş yönetiminde 1-0'lık skorlarla aldı (2015/16 & 2016/17).

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Son dakika: Süper Lig’de büyük heyecan! Galatasaray ve Beşiktaş’ın 11’i belli oldu…
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