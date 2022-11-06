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Giriş Tarihi: 6.11.2022

7-3 yenebilirdik!

MEHMET ÖZCAN
7-3 yenebilirdik!

Okan Buruk: “Daha kaliteli oyunu ve modern futbolu ortaya koyan takımdık. İcardi’ye topu getirmemiz lazım, getirince zaten atıyor.”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının farklı galibiyeti kaçıran taraf olduğunu söyledi. Süper Lig'de en zorlu fikstüre sahip takım olduklarını da belirten deneyimli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Futbolcu olarak ilk derbim Beşiktaş'a karşıydı. O gün iki gol atmıştım. Bugün de iki gol attık. Bu benim için sevindirici."

'2 HAFTA ÖNCE HAKEME TAKILMIŞTIK'
"İlk yarıda gol attık ama tutukluk vardı üzerimizde. İkinci yarı oyuna hakim olduk. 6-2, 7-3 bitecek bir maçtı. Direkten yine iki topumuz döndü. Düzeltmemiz gereken şeyler var. İki hafta önce sahamızda muhteşem bir başlangıç vardı, hakem hatalarına takıldık. Beşiktaş'ın uzun top oynayacağını bekliyorduk. Daha kaliteli oyunu, modern oyunu ortaya koyan takımdık. İcardi'ye topu getirmemiz lazım. Getirdiğimizde zaten atıyor. Hücum presinde de büyük katkısı vardı."

İLK KEZ DEVİRDİ
Okan Buruk, Şenol Güneş'i ilk kez mağlup etti. Daha önce iki teknik adamın karşı karşıya geldiği 7 maçta 6 defa Güneş kazanırken 1 maç da berabere bitmişti. Okan Buruk dün ilk galibiyetini aldı.

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Okan Buruk kariyerinde 13. kez Beşiktaş'a rakip olurken 2. kez güldü.

ASLANTEPE'DE ÇOK FARKLI!
G.Saray, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 13 Süper Lig karşılaşmasında 9 kez kazanan taraf oldu. İki maç berabere biterken Kartal'ın iki galibiyeti ise 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetiminde gelmişti.

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7-3 yenebilirdik!
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