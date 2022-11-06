7-3 yenebilirdik!

Okan Buruk: “Daha kaliteli oyunu ve modern futbolu ortaya koyan takımdık. İcardi’ye topu getirmemiz lazım, getirince zaten atıyor.”
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının farklı galibiyeti kaçıran taraf olduğunu söyledi. Süper Lig'de en zorlu fikstüre sahip takım olduklarını da belirten deneyimli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Futbolcu olarakilk derbim Beşiktaş'akarşıydı. O gün iki golatmıştım. Bugün de ikigol attık. Bu benim içinsevindirici."
'2 HAFTA ÖNCE HAKEME TAKILMIŞTIK'
"İlk yarıda gol attık ama tutukluk vardı üzerimizde. İkinci yarı oyuna hakim olduk. 6-2, 7-3bitecek bir maçtı. Direkten yineiki topumuz döndü. Düzeltmemiz gereken şeyler var. İki hafta önce sahamızda muhteşem bir başlangıç vardı, hakem hatalarına takıldık. Beşiktaş'ın uzun top oynayacağınıbekliyorduk. Daha kalitelioyunu, modern oyunu ortayakoyan takımdık. İcardi'ye topu getirmemiz lazım. Getirdiğimizde zaten atıyor. Hücum presinde de büyük katkısı vardı."
İLK KEZ DEVİRDİ
Okan Buruk, Şenol Güneş'i ilk kez mağlup etti. Daha önce iki teknik adamın karşı karşıya geldiği 7 maçta 6 defa Güneş kazanırken 1 maç da berabere bitmişti. Okan Buruk dün ilk galibiyetini aldı.
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Okan Buruk kariyerinde 13. kez Beşiktaş'a rakip olurken 2. kez güldü.
ASLANTEPE'DE ÇOK FARKLI!
G.Saray, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 13 Süper Lig karşılaşmasında 9 kez kazanan taraf oldu. İki maç berabere biterken Kartal'ın iki galibiyetiise 2015-16 ve2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetiminde gelmişti.