7-3 yenebilirdik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının farklı galibiyeti kaçıran taraf olduğunu söyledi. Süper Lig'de en zorlu fikstüre sahip takım olduklarını da belirten deneyimli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:"İlk yarıda gol attık ama tutukluk vardı üzerimizde. İkinci yarı oyuna hakim olduk.Düzeltmemiz gereken şeyler var. İki hafta önce sahamızda muhteşem bir başlangıç vardı, hakem hatalarına takıldık.İcardi'ye topu getirmemiz lazım. Getirdiğimizde zaten atıyor. Hücum presinde de büyük katkısı vardı."Okan Buruk, Şenol Güneş'i ilk kez mağlup etti. Daha önce iki teknik adamın karşı karşıya geldiği 7 maçta 6 defa Güneş kazanırken 1 maç da berabere bitmişti. Okan Buruk dün ilk galibiyetini aldı.Okan Buruk kariyerinde 13. kez Beşiktaş'a rakip olurken 2. kez güldü.G.Saray, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 13 Süper Lig karşılaşmasında 9 kez kazanan taraf oldu. İki maç berabere biterkensezonlarında Şenol Güneş yönetiminde gelmişti.