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Giriş Tarihi: 6.11.2022 18:53 Son Güncelleme: 6.11.2022 18:54

Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş! Fatih Karagümrük neye uğradığını şaşırdı…

Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş! Fatih Karagümrük neye uğradığını şaşırdı…

Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, sahasında Andrea Pirlo’nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında 2-0 geriye düşen Antalyaspor, 45 dakika dolmadan 3-2 öne geçmeyi başardı. İkinci yarının sonlarına doğru gelen 4’üncü gol ise maçın skorunu 4-2 Antalyaspor lehine olarak belirledi.

Süper Lig'de futbol heyecanı son sürat devam ediyor. Pazar gününün dikkat çeken karşılaşması Antalyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynandı. Son haftalarda tartışılan iki teknik direktör Nuri Şahin ve Andrea Pirlo'nun karşı karşıya geldiği mücadele, Akdeniz ekibinin 4-2'lik galibiyeti ile sona erdi.

4. dakikada konuk ekip öne geçti. Diagne'nin ceza sahası sol çaprazdan pasında arka direk önünde topla buluşan Colley, kaleci Alperen Uysal'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

19. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Colley'in ceza sahası sağ çaprazdan pas verdiği Diagne, iki oyuncudan sıyrılıp kaleci Alperen Uysal'ın sağından topu filelerle buluşturdu: 0-2.

35. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Wright, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluşturdu: 1-2.

41. dakikada ev sahibi ekip skora eşitlik getirdi. Fernando'nun sol köşeden korner atışıyla ceza sahasına gönderdiği ortayı kesen Diagne, topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Güray Vural, sert ve düzgün vuruşla kaleci Viviano'nun solundan topu filelere gönderdi: 2-2.

45+2. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fernando'nun sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Veysel Sarı, kafa vuruşuyla topu kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluşturdu: 3-2.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Antalyaspor, rakibine gol şansı tanımadı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 84'üncü dakikada Güray Vural'dan geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor, 16 puana ulaştı ve 9. sıraya yükseldi. Fatih Karagümrük ise 12 puanda kalarak 13. sıradaki yerini korudu.

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Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş! Fatih Karagümrük neye uğradığını şaşırdı…
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