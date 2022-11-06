Bakan Kasapoğlu, 4 farklı branşı yerinde takip etti: "Spor devrimi diye boşuna söylemiyoruz"

BAKAN KASAPOĞLU: "TÜRKİYE İDDİASINI BÜYÜTEREK DEVAM ETTİRİYOR"

Bakan Kasapoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, milli sporcu Adem Asil'in İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandığını söyledi.

Sporun her alanında iddialarını, hedeflerini gerçekleştirirken bir yandan da yeni hedefler belirlediklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"2019'da dünya şampiyonu İbrahim Çolak bizi gururlandırmıştı. Dün, 2022 için Adem Asil gururlandırdı. Bu vesileyle yeni şampiyonumuz Adem Asil'i gönülden tebrik ediyoruz. Tabii ki başarılar önemli. Başarıya odaklanmak, o başarıya sahip olmak ve onu gerçekleştirmek önemli. Ama başarıyı sürdürmek daha önemlidir. Dünkü cimnastik başarımız, sürdürülebilirliğin var olduğunu, bu anlamdaki Türkiye'nin güçlü yürüyüşünü gösteriyor. Teniste ve diğer branşlarda da aynı durum söz konusu. Her branşta Türkiye iddiasını başararak, büyüterek, güçlendirerek devam ettiriyor."

"SPOR ETKİNLİKLERİ İÇİN TÜRKİYE ARTIK ARANILAN BİR ÜLKE"

Sporun aynı zamanda diplomasi, devasa ekonomik boyutu olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Su sporlarından ekstrem branşlarına, kış sporlarına kadar her alanda mükemmel altyapılarımız var. Dünya kupası nedeniyle Antalya başta olmak üzerine Türkiye'nin pek çok şehri, dünyanın ve Avrupa'nın dünyaca ünlü pek çok futbol takımına kamplar vesilesiyle ev sahipliği yapacak. Türkiye artık spor turizminde bir marka. Türkiye'de her alanda olduğu gibi sporda da engin vizyon var. O engin vizyonun öncü liderliği var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, o anlamdaki gayretleri, çabaları, liderliği var. Altyapısıyla sporcu yetiştirmesiyle spor turizminden endüstrisine çok büyük söz sahibi olan bir ülke olarak bir devrimi gerçekleştirdik. İşte onu sürdürebilir kılma, tabana yayma adına gerektiğinde mahalle mahalle köy köy gezerek büyük adımlar attık. Spor etkinlikleri için Türkiye artık aranılan bir ülke."

Bakan Kasapoğlu, 2021'de salgına rağmen teniste 174 organizasyona ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, 2022'nin 10 ayında ise bu sayının 180 olduğunu belirtti.

Uluslararası Tenis Federasyonu Başkanı David Haggerty da sporcuların bu turnuvalarda ülkelerini temsil etmesinin büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara ödüllerini verirken Haggerty'e de plaket takdim etti.