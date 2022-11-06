Boş bırakılır mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbide özellikle ilk yarıda iyi mücadele ettiklerini ama sakatlıkların takımı etkilediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı,diye konuştu.Eksikleri gördüklerini vurgulayan Güneş, "Fizik olarak düşüş yaşadık. Rakibin forveti, savunmada olmamıza rağmen iki kez boş kaldı. Savunmada, birebirlerde alan ve oyuncu markajına geçmemiz gereken anlar vardı. Çok top kaybı yaptık. Daha iyi şeyler yapacağız. Hem umudumuz var hem de gücümüz" dedi.Filelerini kapatmakta zorlanan Beşiktaş'ta kale yine düştü. Bu sezon üç farklı ismin koruduğu Kartal'ın kalesine Galatasaray maçında isabet eden ilk şut ağlarla buluştu.Mert Günok; Ümraniyespor ve Galatasaray karşılaşmalarında, Ersin Destanoğlu; Trabzonspor ile Alanyaspor maçlarında, Emre Bilgin ise Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında golü ağlarında gördü.Geçen hafta Ümraniyespor ağlarına iki gol gönderen Weghorst, dün ise suskun kaldı. Tecrübeli oyuncu 2 isabet bulurken, girdiği 15 ikili mücadelenin 4'ünü alabildi.Beşiktaş'ta sakatlanan Rosier'in yerine 40. dakikada oyuna giren Tayfur Bingöl, uzatma anlarında top toplayıcı çocukla yaşadığı gerginlik hakkında konuştu. 29 yaşındaki sağ bek, "Top toplayıcı kardeşimiz, 'topu gelip ayağımdan alır mısın' dedi. Aramızda 10-15 metre var. Ayağına çağırıyor beni... Futbolcuların maç içindeki reaksiyonları yüksek oluyor. Top toplayıcı kardeşimizin topu atması gerekirdi, süreyi eksiltme amacıyla topu atmıyor. Biz de reaksiyon veriyoruz. Bunlara eğitim verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Weghorst'un dirseği yüzüne gelen Galatasaray'ın stoperi Nelsson acı içinde yerde kıvranırken sarı-kırmızılılar, sarı kart bekledi ancak hakem sadece faul verdi.Ceza sahası içerisinde Gedson Fernandes ile ikili mücadele sonucu yerde kalan Victor Nelsson'un pozisyonunda sarı-kırmızılı oyuncular penaltı bekledi.Gedson'un ayağına sert şekilde basan Dries Mertens'e sarı kart çıktı. Kararın hafif olduğunu düşünen Beşiktaşlı taraftarlar, kırmızı kartın atlandığını savundu.Beşiktaş'ın golcüsü Cenk, arkadan Mertens'in ayağına vurdu. Galatasaray cephesi kart beklerken, hakem Halil Umut Meler sadece faul verdi.Galatasaray-Beşiktaş derbisinde stada kama ve muştayla girmek isteyen iki taraftar gözaltına alındı ve yapılan işlem sonucu bir yıl boyunca spor müsabakalarından men edildi. Sahaya yabancı madde atan 16 taraftara da işlem yapıldı. Maçın gergin anlarında taraftarların sahaya girme ihtimallerine karşın saha kenarlarına Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Güvenlik Personelleri tarafından koruma bantları çekildi.9. dakikada faul düdüğü çalarken o esnada boşta olan topa Torreira gelişi güzel vurdu. Bu top Şenol Güneş'in yüzüne sert bir şekilde çarptı. Neyse ki tecrübeli hoca kısa sürede kendine geldi. Güneş olayla ilgili, "Hafif bir sarsıntı oldu ve başım döndü... Ciddi bir durum yok" dedi.Derbide çok şık bir gole imza atan Cenk Tosun, bu sezon 4. kez ağları sarstı. Hocasını mahcup etmeyen ve G.Saray'a 17. maçında 6. golünü kaydeden tecrübeli forvet, adale ağrısı yaşamasına rağmen oyuna devam etti.Fenerbahçe ile doludizgin yoluna devam eden Jorge Jesus, Galatasaray- Beşiktaş derbisini Nef Stadı'ndan canlı olarak takip etti. Locada karşılaşmayı izleyen Portekizli çalıştırıcıya hamburger, baklava ve çay ikram edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç çıkışında başarılı hocaya "Sıra sende Jorge" diye bağırdı.