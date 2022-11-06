Bunu elin Portekizlisi söylemesin!

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında başkan Ali Koç, çarpıcı açıklamalar yaptı.Bir rakibimizin adalet arayışı var. Son 10 senede 5 kere şampiyon olan rakibimizin...Haksızlığa uğrayan takımları kendi televizyonlarında göstereceklerini söylediler. Söylemleri ya bizim adımızı zikrederek ya da ima ederek oldu.Galatasaray'ın çağrısı üzerine Başakşehir maçındaki bütün otoritelerin penaltı olarak kabul ettiği pozisyon videosunu GS TV'ye gönderdik.Biz de 10 pozisyon var, onları hazırlıyoruz.Rica ediyorum şampiyonluğun 'ş'sinden bile bahsetmeyin. Rakiplerinizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin. Bizim daha gidecek çok yolumuz var.Altay'a tepki konusunda uyanık olun, otokontrol sağlayın.Fenerbahçe Kulübü'nün, 30 Haziran itibarıyla toplam borcununolduğu bildirildi.Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatıyla devre arası transfer döneminde stoper arayışına hız veren F.Bahçe, geçen yaz adı G.Saray ile anılan Kaan Ayhan için harekete geçti.İtalyan ekibinde istediği süreyi alamayan milli futbolcunun Türkiye'ye gelmeye hazır olduğu mesajını gönderdiği öğrenildi. Sassuolo cephesinintalebi üzerinden pazarlıkların devam ettiği bildirildi.