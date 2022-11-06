Bunu elin Portekizlisi söylemesin!

G.Saray'a ağır göndermelerde bulunan başkan Koç'un sözleri gündem oldu: "Kaleci Altay'a tepki konusunda uyanık olun, otokontrol sağlayın. Elin Portekizli hocasının bunu bize söylemesine gerek kalmasın." "Son 10 yılda 5 kere şampiyon olan rakibimizin (G.Saray) adalet arayışı var. Bu adalet arayışları keşke hep olsaydı."
Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında başkan Ali Koç, çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray'ı da hedef alanKoç, şunları söyledi:
Bir rakibimizin adalet arayışı var. Son 10 senede 5 kere şampiyon olan rakibimizin... Buadalet arayışıkeşke hepolsaydı. Haksızlığa uğrayan takımları kendi televizyonlarında göstereceklerini söylediler. Söylemleri ya bizim adımızı zikrederek ya da ima ederek oldu.
ALLAH'IN SOPASI YOK Kİ! BİZ POZISYONU GÖNDERDİK
Galatasaray'ın çağrısı üzerine Başakşehir maçındaki bütün otoritelerin penaltı olarak kabul ettiği pozisyon videosunu GS TV'ye gönderdik. Allah'ın sopasıyok ki biz de bu adalet arayışındanilham alarak bu pozisyonu gönderdik. Cevapgeldi, "Yalnız ilgili maçınızı değil sezon başındanbu yana leh ve aleyhe gelişen tüm tartışmalıpozisyonları iletmenizi rica ederiz" diye. Biz de 10 pozisyon var, onları hazırlıyoruz.
HAVAYA GİRMEYİN, RAKİPLE ALAY ETMEYİN
Rica ediyorum şampiyonluğun 'ş'sinden bile bahsetmeyin. Rakiplerinizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin. Bizim daha gidecek çok yolumuz var.
Altay'a tepki konusunda uyanık olun, otokontrol sağlayın. Elin Portekizli hocasının (Jesus)bunu bize söylemesine gerek kalmadan yapın.
BORÇ 6.5 MİLYAR
Fenerbahçe Kulübü'nün, 30 Haziran itibarıyla toplam borcunun 6 milyar537 milyon TL olduğu bildirildi.
KAAN AYHAN GELMEYE HAZIR
Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatıyla devre arası transfer döneminde stoper arayışına hız veren F.Bahçe, geçen yaz adı G.Saray ile anılan Kaan Ayhan için harekete geçti. 27 yaşındaki savunmacıyıkadrosuna katmak isteyen sarılacivertlilerin,Sassuolo ile görüşmehalinde olduğu kaydedildi. İtalyan ekibinde istediği süreyi alamayan milli futbolcunun Türkiye'ye gelmeye hazır olduğu mesajını gönderdiği öğrenildi. Sassuolo cephesinin 6 milyon Euro'lukzorunlu satın alma opsiyonu talebi üzerinden pazarlıkların devam ettiği bildirildi.