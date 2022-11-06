Fırtına ligde kritik virajda

Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen Trabzonspor, bugün sahasında zirvenin iddialı takımlarından Arabam.com Konyaspor'u konuk ediyor. Ligde evinde oynadığı son 30 karşılaşmayı kazananSöz konusu seride 19 galibiyet ve 11 beraberlik elde eden Trabzonspor, bu seriye bir yenisini daha ekleyip Konyaspor'u evine puansız göndermeyi amaçlıyor.Avrupa Ligi'nde oynadığı Ferencvaros karşılaşmasıyla Trabzonspor'un başında 100. maçını geride bırakan Abdullah Avcı'ya, futbolcular sürpriz yaptı. Bordo-mavili oyuncular dünkü idmanda pasta kesip tecrübeli çalıştırıcıyı tebrik etti. Avcı, "Sizlerle inşallah uzun süre beraber oluruz. Sizi çok seviyorum ve çok mutluyum" dedi.Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Trabzonspor'un, 42 maden işçisinin ailelerine yönelik yardım kampanyası için teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamada,denildi.