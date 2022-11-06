İcardi nara attı aslan derbiyi aldı

Maçın kahramanı Mauro İcardi, Beşiktaş karşısında çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirtti. Sarıya boyattığı saçları içinyorumunu yapan Arjantinli şöyle devam etti: "Liderlik için, şampiyonluk için bu maçta galibiyet çok önemliydi. Derbiyi kazandığımız için mutluyuz.Bu taraftarla birlikte sevinmek çok güzeldi.90 dakika sonrasında NEF Stadı şölen yerine döndü. Kaptan Muslera maçın ardından omuz omuza dizilen ve orta sahada toplanan takıma motivasyon konuşması yaptı. Sarı-kırmızılı ekibi tribünlere çağıran taraftarlar oyuncularla birlikte tezahüratta bulunup üçlü çektirdi. Sonrasında İcardi, G.Saray bayrağını sallayarak zaferi ve gollerini kutladı.İtalyan ve Fransız basını, İcardi'nin gollerini manşetlerine taşıdı. En çarpıcı başlık La Gazetta dello Sport'tan gelirken "İcardi bir derbiye daha damga vurdu. Milano ve Genoa derbilerinin ardından Boğaz'daki sorunu da çözdü. Beşiktaş maçında iki gol atıp derbiye imzasını koydu" yorumu yapıldı.Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş maçına kadar ortayla gol atamayan sarı-kırmızılılar dün bu eksiğini giderdi. Aslan'ın, İcardi ile bulduğu ikinci golde Oliveira'nın ortası sonrasında ağlar havalandı.G.Saray'ın dün iki topu direkten dönerken sarıkırmızılılar bu sezon, 11 kez ile en çok topu direğe nişanlayan takım durumunda.