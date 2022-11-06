İcardi nara attı aslan derbiyi aldı

G.Saray, evinde Kartal'ı Arjantinli yıldızı ile devirip 'yarışta ben de varım' dedi. 18'de sert şutuyla ağları bulan İcardi'ye yanıt 10 dakika sonra bir başka jeneriklik golle Cenk'ten geldi. 59'da yeni saç stiliyle bir kez daha sahneye çıkan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılıları da zafere taşıdı. Cimbom, ligde ikinci sıraya yükseldi
'ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖNEMLİYDİ'
Maçın kahramanı Mauro İcardi, Beşiktaş karşısında çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirtti. Sarıya boyattığı saçları için "Her sene yapıyorum.Dün de maç öncesi zamanıgeldi dedim ve saçlarımı sarıyaboyadım" yorumunu yapan Arjantinli şöyle devam etti: "Liderlik için, şampiyonluk için bu maçta galibiyet çok önemliydi. Derbiyi kazandığımız için mutluyuz. Ben bir santrforum, toplabuluşmam gerekiyor. 3. golü de atacaktımama direkten döndü. Bu taraftarla birlikte sevinmek çok güzeldi. Bu kutlamayı yapmak,kazanmak taraftarın hak ettiğibir durumdu. Seri galibiyetlerimizedevam etmeliyiz."
KAPTAN KONUŞTU, MAURO İCARDİ COŞTU
90 dakika sonrasında NEF Stadı şölen yerine döndü. Kaptan Muslera maçın ardından omuz omuza dizilen ve orta sahada toplanan takıma motivasyon konuşması yaptı. Sarı-kırmızılı ekibi tribünlere çağıran taraftarlar oyuncularla birlikte tezahüratta bulunup üçlü çektirdi. Sonrasında İcardi, G.Saray bayrağını sallayarak zaferi ve gollerini kutladı.
'BOĞAZ'DAKİSORUNUİCARDİÇÖZDÜ!'
İtalyan ve Fransız basını, İcardi'nin gollerini manşetlerine taşıdı. En çarpıcı başlık La Gazetta dello Sport'tan gelirken "İcardi bir derbiye daha damga vurdu. Milano ve Genoa derbilerinin ardından Boğaz'daki sorunu da çözdü. Beşiktaş maçında iki gol atıp derbiye imzasını koydu" yorumu yapıldı.
ORTAYLA İLK KEZ SARSTI
Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş maçına kadar ortayla gol atamayan sarı-kırmızılılar dün bu eksiğini giderdi. Aslan'ın, İcardi ile bulduğu ikinci golde Oliveira'nın ortası sonrasında ağlar havalandı.
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G.Saray'ın dün iki topu direkten dönerken sarıkırmızılılar bu sezon, 11 kez ile en çok topu direğe nişanlayan takım durumunda.