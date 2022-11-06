Kartal’ın bekleri sakata geldi!

Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi Arthur Masuaku'nun sürpriz sakatlığı ile şok yaşadı.. Doktorların kontrolü sonrası kendisini denemeye alan 28 yaşındaki oyuncunun ağrılarının Nef Stadı'na hareket edilecek zamana kadar geçmesi beklendi.Ancak Masuaku'nun durumunda bir değişiklik olmadı ve 21 kişilik kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlılarda sakatlanan bir diğer futbolcu ise Valentin Rosier oldu…Umut Meraş da attığı depar sonrası devam edemedi ve 70'te oyundan alındı. Böylece Beşiktaş üç bekini sakatlığa kurban vermiş oldu. Atiba Hutchinson, bu sezon ilk kez maç kadrosuna girdi.