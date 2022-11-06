Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı sürprizi Barış Alper Yılmaz oldu. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon ilk kez 11'de yer alırken Icardi'nin sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdiği golün asistini yaptı. Ayrıca ikincisinde asisten önceki pası verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı sürprizi Barış Alper Yılmaz oldu. 22yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezonilk kez 11'de yer alırken Icardi'ninsarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdiğigolün asistini yaptı. Ayrıca ikincisindeasisten önceki pası verdi. 64. dakikada yerini taraftarın alkışlarıyla Kerem Aktürkoğlu'na bırakan Barış Alper; 13 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 2 kez top kaparken 1 defa da rakibin atak olabilecek pozisyonunu uzaklaştırdı.
SKORA KATKI SAĞLADIM MUTLUYUM
Barış Alper Yılmaz, derbiden forma verdiği için teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür etti. Kendisi adına farklı bir gece olduğunu ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, "Olabildiğince gelişmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etki yaptım, mutluyum. Antrenmanlarda daima çalışılıyorum. İyi hazırlandık ve karşılığını aldık" diye konuştu.