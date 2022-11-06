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Giriş Tarihi: 6.11.2022 10:01

Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper görevini yaptı, alkışlarla çıktı

Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper görevini yaptı, alkışlarla çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı sürprizi Barış Alper Yılmaz oldu. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon ilk kez 11'de yer alırken Icardi'nin sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdiği golün asistini yaptı. Ayrıca ikincisinde asisten önceki pası verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı sürprizi Barış Alper Yılmaz oldu. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon ilk kez 11'de yer alırken Icardi'nin sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdiği golün asistini yaptı. Ayrıca ikincisinde asisten önceki pası verdi. 64. dakikada yerini taraftarın alkışlarıyla Kerem Aktürkoğlu'na bırakan Barış Alper; 13 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 2 kez top kaparken 1 defa da rakibin atak olabilecek pozisyonunu uzaklaştırdı.

SKORA KATKI SAĞLADIM MUTLUYUM

Barış Alper Yılmaz, derbiden forma verdiği için teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür etti. Kendisi adına farklı bir gece olduğunu ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, "Olabildiğince gelişmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etki yaptım, mutluyum. Antrenmanlarda daima çalışılıyorum. İyi hazırlandık ve karşılığını aldık" diye konuştu.

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Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper görevini yaptı, alkışlarla çıktı
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