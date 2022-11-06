Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı sürprizi Barış Alper Yılmaz oldu.64. dakikada yerini taraftarın alkışlarıyla Kerem Aktürkoğlu'na bırakan Barış Alper; 13 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 2 kez top kaparken 1 defa da rakibin atak olabilecek pozisyonunu uzaklaştırdı.Barış Alper Yılmaz, derbiden forma verdiği için teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür etti. Kendisi adına farklı bir gece olduğunu ifade eden 22 yaşındaki futbolcu,diye konuştu.