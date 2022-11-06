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Giriş Tarihi: 6.11.2022 22:37 Son Güncelleme: 6.11.2022 22:41

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo bir anda çılgına döndü: Dev stoperi yere serdi! Dünya yıldızı taraftarların dalga konusu oldu…

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo bir anda çılgına döndü: Dev stoperi yere serdi! Dünya yıldızı taraftarların dalga konusu oldu…

Son dakika haberleri… İngiltere Premier Lig’de Manchester United forması altında kariyerine devam eden Cristiano Ronaldo, bu sezon oldukça kötü bir dönem geçiriyor. Geçtiğimiz sezon geri döndüğü Manchester United’da takımını taşıyan isim olan Portekizli yıldız, bu sezon tam tersi bir durumla karşı karşıya. Yeni hocası Erik Ten Hag ile de yıldızı barışmayan dünya yıldızı, Premier Lig’in 15. haftasında oynanan Aston Villa maçına kaptan olarak ilk 11’de başladı. Bu karşılaşmada rakibine mağlup olan Manchester’da gözler yine Ronaldo’nun üstündeydi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en büyük yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, son yıllarda büyük bir düşüş içerisinde. Portekizli yıldız, geçtiğimiz sezon geri döndüğü Manchester United'da kötü günler geçiriyor.

Geçtiğimiz günlerde büyük bir şok yaşayarak kadro dışı kalan Ronaldo, 15. haftada oynanan Aston Villa maçına kaptan olarak ilk 11'de başladı. Ancak bu maçta da Ronaldo için işler iyi gitmedi.

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Aston Villa, Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Haftaya maç eksiğiyle 5. sırada başlayan Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Aston Villa'ya konuk oldu.

Aston Villa, Bailey'nin 7, Digne'nin 11 ve Ramsey'in 49. dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Ramsey, 45. dakikada da topu kendi ağlarına gönderdi.

Teknik direktör Unai Emery'nin yönetiminde ilk maçına çıkan Aston Villa, puanını 15'e çıkararak 13. sıraya yükseldi. 5 karşılaşma sonra kaybeden Manchester United ise 23 puanda kaldı.

DEV STOPERİ YERE SERDİ

Kritik karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Cristiano Ronaldo ile Mings arasında ikili mücadele yaşandı.

Mings ile Ronaldo arasındaki ikili mücadelede dozaj bir anda yükseldi ve oyuncular arasında itişmeler başladı.

Yaşanan olaylara iki takım futbolcuları dahil oldu. Cristiano Ronaldo'nun sinirden çılgına döndüğü anları hakem Anthony Taylor yakından takip etti.

Cristiano Ronaldo ile Mings arasında çıkan tartışma daha sonra iki takımdan diğer futbolcuların araya girmesiyle sonlandı.

Saha içerisinde tansiyonu yükseleten Mings ile Cristiano Ronaldo sarı kartla cezalandırıldı. Cristiano Ronaldo kart sonrası hakeme tepki gösterdi.

ASTON VILLA TARAFTARLARI DALGA GEÇTİ

Bir pozisyon sonrası Aston Villa tribünlerinin Cristiano Ronaldo'ya güldüğü anlar da kameralara yansıdı.

Bu görüntüler, yıldız futbolcunun hayranlarını büyük bir üzüntüyü sokarken, Ronaldo'nun kariyerindeki düşüşü de gözler önüne serdi.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo bir anda çılgına döndü: Dev stoperi yere serdi! Dünya yıldızı taraftarların dalga konusu oldu…
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