Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor’un rakibi Konyaspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 6.11.2022 18:26 Son Güncelleme: 6.11.2022 18:29

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor’un rakibi Konyaspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor’un rakibi Konyaspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük, yönetecek. Zorlu karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililer, 11 maçta 21 puanla 6. sırada, Arabam.com Konyaspor ise 12 maçta 20 puan elde ederek 7. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez.

KONYASPOR:

SAHASINDA 30 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, iç sahasında 30 lig maçında mağlubiyet görmüyor. Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 607 günlük sürede hiç yenilmedi.

Trabzonspor, iç sahadaki son 30 karşılaşmasında 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor’un rakibi Konyaspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…
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