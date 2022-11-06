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Giriş Tarihi: 6.11.2022 11:39 Son Güncelleme: 6.11.2022 11:40

Trabzonspor ligde kritik virajda

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor ligde kritik virajda

Sahasında 30 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, Konyaspor’u da evine puansız gönderip seriyi sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen Trabzonspor, bugün sahasında zirvenin iddialı takımlarından Arabam.com Konyaspor'u konuk ediyor. Ligde evinde oynadığı son 30 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 607 gündür yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu seride 19 galibiyet ve 11 beraberlik elde eden Trabzonspor, bu seriye bir yenisini daha ekleyip Konyaspor'u evine puansız göndermeyi amaçlıyor.

AVCI'YA KUTLAMA

Avrupa Ligi'nde oynadığı Ferencvaros karşılaşmasıyla Trabzonspor'un başında 100. maçını geride bırakan Abdullah Avcı'ya, futbolcular sürpriz yaptı. Bordo-mavili oyuncular dünkü idmanda pasta kesip tecrübeli çalıştırıcıyı tebrik etti. Avcı, "Sizlerle inşallah uzun süre beraber oluruz. Sizi çok seviyorum ve çok mutluyum" dedi.

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Trabzonspor ligde kritik virajda
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