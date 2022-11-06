Yine yeşillendi fındık dalları!

Süper Lig'in alt sıralarında yer alan iki takımın mücadelesinde Giresunspor, sahasında İstanbulspor'u 3-2'lik skorla devirmeyi başardı. Konuk takım, karşılaşmanın 18. dakikasında Ethemi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 30. dakikada45+2'de Alper Uludağ, kaleci Jensen'in hatasını affetmedi ve skora 1-1'le denge geldi. 48'de Campuzano 25 metreden çok sert vurup Giresunspor'u 2-1 öne geçirdi. 56. dakikada Meija'nın golüyle durum 3-1 oldu. 87. dakikada Jetmir Topalli farkı bire indirdi ancak bu sarı-siyahlı ekip için yeterli olmadı: 3-2.