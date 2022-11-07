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Giriş Tarihi: 7.11.2022 14:18

Başakşehir’in rakibi kim, hangi takım oldu? Başakşehir kimle eşleşti?

Başakşehir’in rakibi kim, hangi takım oldu? Başakşehir kimle eşleşti?

UEFA Konferans Ligi A Grubu’nda, 14 maçta 3 gol atarak grubu 13 puanla lider bitiren Başakşehir, yoluna doludizgin devam ediyor. Bilindiği üzere bugün UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Peki, temsilcimiz Başakşehir’in rakibi kim, hangi takım oldu? Başakşehir kimle eşleşti? İşte detaylar;

Başakşehir'in rakibi kim, hangi takım oldu soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Temsilcimiz Başakşehir grup aşamasını 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile lider olarak tamamladı. Şimdi ise gözler, Başakşehir'in rakibine çevrildi. Peki, Başakşehir'in rakibi kim, hangi takım oldu? Başakşehir kimle eşleşti? Avrupa Konferans Ligi Başakşehir rakibi

BAŞAKŞEHİR RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan 2. olan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşen takımların eşleşmesinde turu atlayan takımlar ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan temsilcimiz Başakşehir'in rakibi 24 Şubat Cuma günü belli olacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL RAKİPLERİ!

Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise şöyle;

AEK Larnaca

Sheriff

Bodo Glimt

Ludogorets

Lazio

Karabağ

Braga

Trabzonspor

Fiorentina

Dnipro

Gent

Anderlecht

Cluj

Lech Poznan

Partizan

Basel

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Başakşehir’in rakibi kim, hangi takım oldu? Başakşehir kimle eşleşti?
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