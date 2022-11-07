Başakşehir'in rakibi kim, hangi takım oldu soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Temsilcimiz Başakşehir grup aşamasını 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile lider olarak tamamladı. Şimdi ise gözler, Başakşehir'in rakibine çevrildi. Peki, Başakşehir'in rakibi kim, hangi takım oldu? Başakşehir kimle eşleşti? Avrupa Konferans Ligi Başakşehir rakibi
BAŞAKŞEHİR RAKİBİ KİM OLDU?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan 2. olan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşen takımların eşleşmesinde turu atlayan takımlar ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan temsilcimiz Başakşehir'in rakibi 24 Şubat Cuma günü belli olacak.
Fiorentina
Dnipro
Gent
Anderlecht
Cluj
Lech Poznan
Partizan
Basel