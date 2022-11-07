Başakşehir'in rakibi kim, hangi takım oldu soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Temsilcimiz Başakşehir grup aşamasını 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile lider olarak tamamladı. Şimdi ise gözler, Başakşehir'in rakibine çevrildi. Peki, Başakşehir'in rakibi kim, hangi takım oldu? Başakşehir kimle eşleşti? Avrupa Konferans Ligi Başakşehir rakibi