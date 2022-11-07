Beşiktaş’ı Valerien Ismael yaktı! Savunma evlere şenlik oldu...





DÜNYA KUPASI ARASI BEKLENİYOR

Oyuncular ise bu durumu, "Biz böyle bir kamp daha önce yaşamadık. Hoca pestilimizi çıkarıyor" sözleriyle dile getirmişti. Ancak yapılan bu yüklemeler takıma olumlu değil olumsuz yansıdı.