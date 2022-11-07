Dünya Kupası’nın lideri Brezilya

Dünya Kupalarında 109 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 73'ünü kazanan Brezilya, genel klasmanda 237 puanla lider konumda. Kupalarda aynı sayıda maç yapan takipçisi Almanya ise 221 puana sahip. Katar 2022'ye katılmaya hak kazanamayan, Rusya 2018'de de mücadele edemeyen İtalya ise 83 maçta 45 galibiyet elde eden ve 156 puanla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE 36. SIRADA

Dünya Kupası'na iki kez katılan ve birinde dünya üçüncüsü olan Türkiye, genel klasmanda 36. sırada bulunuyor. Milli takım, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alırken 16 puan elde etti.

EN ÇOK MAÇ YAPANLAR ALMANYA VE BREZİLYA

Almanya ve Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok maç yapan takım unvanını paylaşıyor. İki takım da Dünya Kupası'nda bugüne dek 109'ar maç yaptı. İtalya 83, Arjantin 81, İngiltere 69, Fransa 66 ve İspanya 63 maçla iki ülkeyi izledi.

10 ÜLKENİN PUANI YOK

Dünya Kupası'na katılan ülkeler içinden 10'u, bu organizasyonda puan alamadı. Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Panama ve El Salvador organizasyonda puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti. Bu ülkeler içinde sadece El Salvador, iki kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterirken diğerleri ise birer kez bu organizasyonda yer aldı.

5 ÜLKENİN GOLÜ YOK

Dünya Kupalarında 5 ülke, gol atmayı başaramadı. Kupanın 92 yıllık tarihinde gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Kanada, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

EN ÇOK KARŞI KARŞIYA GELENLER

Dünya Kupası tarihinde en çok karşı karşıya gelen ülkeler, Brezilya-İsveç, Almanya-Yugoslavya/Sırbistan ve Almanya-Arjantin oldu. Söz konusu ülkelerin takımları, Dünya Kupası tarihinde 7'şer defa birbirleriyle karşılaştı.

1930 DÜNYA KUPASI

Fransız Jules Rimet'nin fikir babası olduğu Dünya Kupası'nın ilki, 92 yıl önce 1930'da Uruguay'da yapıldı. Dünya Kupası, 1974 yılına kadar da bu kupanın organize edilmesinde büyük pay sahibi olan Jules Rimet'nin adıyla düzenlendi. Jules Rimet Kupası, 1974'ten günümüze ise FIFA Dünya Kupası olarak oynandı.

İLK KUPA URUGUAY'IN

1930 yılındaki ilk Dünya Kupası, 1924 ve 1928'de futbolda olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Uruguay'a verildi. Birçok Avrupa ülkesi, kupa organizasyonunun Uruguay'a verilmesine karşı çıkarken 1930'da bağımsızlığının 100. yılını kutlayan Uruguay, ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı.

SADECE 13 ÜLKE KATILDI

Uruguay'daki ilk Dünya Kupası'na sadece 13 ülke katılabildi. Avrupa ülkelerinin çoğu, 25-30 günlük gemi yolculuğunun takımlarını yoracağını ileri sürerek kupaya katılmazken Avrupa'dan sadece Fransa, Belçika, Yugoslavya ve Romanya, Uruguay'a gitmeye karar verdi. Amerika kıtasından ise Uruguay, Arjantin, ABD, Şili, Meksika, Brezilya, Peru, Paraguay ve Bolivya, Dünya Kupası'nda mücadele etti.

İLK MAÇ FRANSA-MEKSİKA

İlk Dünya Kupası'nın ilk maçı, Fransa ile Meksika arasında oynandı. Montevideo kentinde 13 Temmuz 1930'da oynanan ilk maçta Fransa, Meksika'yı 4-1 mağlup etti. Dünya Kupası'nın ilk golünü de Fransız futbolcu Lucien Laurent, 19. dakikada attı.

4 GRUPTA OYNANDI

Dört grup halinde oynanan ilk tur maçlarının ardından Arjantin, Uruguay, ABD ve Yugoslavya yarı finale yükseldi. Yarı finalde Uruguay, Yugoslavya'yı, Arjantin ise ABD'yi aynı skorlarla 6-1 yenerek finale çıktı.

İLK ŞAMPİYON URUGUAY

Toplam 18 maçın oynandığı ilk Dünya Kupası'nı, ev sahibi Uruguay kazandı. Montevideo'da 30 Temmuz'da oynanan finalde Uruguay, Arjantin'i 4-2 yenerek şampiyonluğa uzandı. Uruguay'ın gollerini 12. dakikada Pablo Durado, 57. dakikada Pedro Cea, 68. dakikada Victoriano Iriarte ve 89. dakikada Hector Castro attı. Arjantin'in iki golü ise 20. dakikada Carlos Peucelle ve 37. dakikada Guillermo Stabile'den geldi.

İLK GOL KRALI STABILE

Dünya Kupası'nın ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu. Stabile, 18 golle turnuvanın en çok gol atan takımı Arjantin adına 8 kez fileleri havalandırdı ve adını tarihe yazdırdı. Uruguaylı Pedro Cea ise 5 golle ikinci sırayı elde etti.

18 MAÇTA 70 GOL

Uruguay 1930'da yapılan 18 maçta 70 gol atıldı. Maç başına 3,9 golün atıldığı bu kupanın en golcü takımları ise 18 gollü Arjantin ve 15 gollü Uruguay oldu.

1934 DÜNYA KUPASI

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yapılan ilk Dünya Kupası'ndan 4 yıl sonra 1934'te organizasyon Avrupa'ya taşındı ve ev sahibi İtalya oldu. İsveç ile Dünya Kupası düzenlemeye aday olan İtalya, FIFA Yönetim Kurulu tarafından seçilerek ikinci Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkı kazandı. İtalya 1934'e 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 2, Afrika ve Kuzey Amerika'dan ise birer ekip bu organizayonda mücadele etti. Avrupa'dan Avusturya, Belçika, Çekoslovakya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Romanya, İspanya, İsveç ve İsviçre, Güney Amerika'dan Brezilya ile Arjantin, Kuzey Amerika'dan ABD, Afrika'dan da Mısır 1934 Dünya Kupası'na katılan ülkeler oldu.

URUGUAY PROTESTO ETTİ

Son dünya şampiyonu Uruguay, İtalya'daki Dünya Kupası'na katılmadı. Kendi ülkesinde düzenlenen ilk Dünya Kupası'na birçok Avrupa ülkesinin gelmemesini protesto eden Uruguay, İtalya'daki organizasyona katılmayı reddetti.

MISIR İLK AFRİKA ÜLKESİ OLDU

İtalya'da yapılan Dünya Kupası'na ilk kez bir Afrika ülkesi katıldı. Mısır, eleme usulü oynanan Dünya Kupası'nda ilk turda Napoli'de yapılan maçta Macaristan'a 4-2 mağlup olup organizasyona veda etti. Afrika temsilcisi, böylece ilk kez katıldığı kupada sadece bir maç oynadı.

YARI FİNALLER AVRUPA TAKIMLARININ

Güney Amerika ülkeleri Brezilya ve Arjantin'in as futbolcularından yoksun geldiği İtalya 1934'te yarı finale 4 Avrupa milli takımı; İtalya, Avusturya, Çekoslovakya ve Almanya yükseldi. İtalya, Avusturya'yı 1-0, Çekoslovakya da Almanya'yı 3-1 mağlup ederek finale çıktı.

İTALYA UZATMALARDA KAZANDI

Ev sahibi İtalya, kupanın favorisi olarak gösterilen Çekoslovakya'yı final maçının uzatma bölümünde attığı golle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Roma'da 10 Haziran 1934'te 55 bin seyirci önünde oynanan finalin normal süresi Çekoslovakya'dan Antonin Puc'un 71. dakika ve İtalyan Raimundo Orsi'nin 81. dakikada attığı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 95. dakikasında Angelo Schiavio, attığı golle İtalya'yı şampiyonluğa taşıdı.

GOL KRALI NEJEDLY, 17 MAÇTA 70 GOL ATILDI

İtalya'daki Dünya Kupası'nın gol kralı, Çekoslovakya'dan Oldrich Nejedly oldu. Nejedly, 5 golle krallığa ulaşırken, Alman Edmund Conen ve İtalyan Angelo Schiavio ise dörder golle ikinciliği paylaştı. İtalya 1934'te oynanan 17 maçta 70 gol atıldı. Maç başına 4,1 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 12 golle İtalya, 11 golle de Almanya oldu.