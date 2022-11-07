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Giriş Tarihi: 7.11.2022 16:11

Gaziantep FK'den teknik direktör Erol Bulut'a destek

AA
Gaziantep FK’den teknik direktör Erol Bulut’a destek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'a destek açıklaması yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erol Bulut'un kulüple olan sözleşmesinin devam ettiği ve kendisinin de görevinin başında olduğu belirtildi.

İstikrarın önemine işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Futbolda, istikrarın her zaman başarıyı getirecek en önemli unsur olduğuna inanarak hareket eden yönetim kurulumuzun, futbolcularımıza ve teknik heyetimize olan güveni tamdır. Bundan sonraki süreçte de arzulanan noktalara ulaşmak adına, en önemli gücümüz olan taraftarlarımızın desteğine daha da fazla ihtiyacımız vardır. Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu olarak, sezon sonunda belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."

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Gaziantep FK'den teknik direktör Erol Bulut'a destek
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