Gaziantep FK’den teknik direktör Erol Bulut’a destek

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erol Bulut'un kulüple olan sözleşmesinin devam ettiği ve kendisinin de görevinin başında olduğu belirtildi.

İstikrarın önemine işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Futbolda, istikrarın her zaman başarıyı getirecek en önemli unsur olduğuna inanarak hareket eden yönetim kurulumuzun, futbolcularımıza ve teknik heyetimize olan güveni tamdır. Bundan sonraki süreçte de arzulanan noktalara ulaşmak adına, en önemli gücümüz olan taraftarlarımızın desteğine daha da fazla ihtiyacımız vardır. Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu olarak, sezon sonunda belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."