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Giriş Tarihi: 8.11.2022 01:53

Real Madrid ligdeki ilk yenilgisini derbi maçında aldı

Real Madrid ligdeki ilk yenilgisini derbi maçında aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 13. haftanın son maçında deplasmanda Rayo Vallecano'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid hem ligdeki ilk yenilgisini aldı hem de liderlik koltuğundan indi.

Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçının ilk yarısı Rayo Vallecano'dan Santiago Comesana (Dk. 5) ve Alvaro Garcia (Dk. 44), Real Madrid'den Luka Modric (Dk. 37-penaltıdan) ve Eder Militao'nun (Dk. 41) golleriyle 2-2 berabere sona erdi.

İkinci yarının 62. dakikasında Rayo Vallecano teknik direktörü Andoni İraola hakemin kararına itirazı sonrasında kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Rayo Vallecano'nun lehine verilen penaltıyı kullanan Oscar Trejo topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince ligdeki ilk yenilgisini alan Real Madrid 32 puanda kalarak, liderlik koltuğunu Barcelona'ya (34) bıraktı.

Geçtiğimiz hafta da sahasında Girona ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan Real Madrid'de golcü futbolcu Karim Benzema sakatlığından dolayı son iki haftadır forma giymiyor.

Puanını 21'e çıkaran Rayo ise lig sıralamasında 8'inciliğe yükseldi.

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Real Madrid ligdeki ilk yenilgisini derbi maçında aldı
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