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Giriş Tarihi: 7.11.2022 22:19 Son Güncelleme: 7.11.2022 22:24

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de ilki yaşadı, Jorge Jesus'u çılgına çevirdi! Kırmızı kart sonrası Michy Batshuayi'ye döndü ve...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de ilki yaşadı, Jorge Jesus’u çılgına çevirdi! Kırmızı kart sonrası Michy Batshuayi’ye döndü ve...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor’u ağırladı. Bu sezon Avrupa’daki gruplarını lider bitiren iki takımın karşılaşmasını sarı-lacivertli ekip tek golle kazandı. Maçın ikinci yarısı yüksek tansiyonda oynanırken Michy Batshuayi’nin gördüğü kırmızı kart ve Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı damga vurdu. Kırmızı kart sonrası oyun dışında kalan Batshuayi’ye Jorge Jesus’un tepkisi ise çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe, mücadeleden 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü dakikalar 55'i gösterirken penaltıdan Enner Valencia kaydetti.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, 47. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Belçikalı futbolcu, son olarak 2014/15 sezonuna kadar forma giydiği Standart Liege'de kırmızı kart görmüştü.

Fenerbahçe, aldığı galibiyet ile Spor Toto Süper Lig'de üst üste beşinci kez galip geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 29'a yükselterek liderliğini sürdürürken, Demir Grup Sivasspor 10 puanda kaldı.

JORGE JESUS ÇILGINA DÖNDÜ

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin Belçikalı forveti Michy Batshuayi ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Müsabakanın 45+5. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırılan Batshuayi, maçın ikinci yarısında 48. dakikada yine bir pozisyon esnasında yaptığı müdahaleyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu kırmızı kartla birlikte Belçikalı golcü, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Tüm bu yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncusu Batshuayi'yi uyarırken, parmağını başına götürerek 'Aklını kullan' işareti yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de ilki yaşadı, Jorge Jesus'u çılgına çevirdi! Kırmızı kart sonrası Michy Batshuayi'ye döndü ve...
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