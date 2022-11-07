Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk için flaş yorum: "Okan hoca yerine isim arayacaktık"

Galatasaray üstün bir oyunla 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisiyle şampiyonluk havasına girdi. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları, eleştirilere cevabı sahada verirken bu başarının ardında ise teknik heyetten yönetime Florya'da herkesin görevini eksiksiz yapması var.
SABAH Spor'un usta yazarları Okan Buruk'un derbi performansıyla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Ayrıca Galatasaraylı oyuncuların derbi galibiyeti sonrası aldıkları prim de belli oldu.
YA 6 PUAN YA DA HİÇ!
Salı günkü antrenmanın ardından teknik heyet ve futbolcular, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un organize ettiği yemekte buluştu. Şampiyonluk yolunun Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından geçtiğini düşünen sarı-kırmızılı oyuncular, 3 puana konsantre oldu.
YÖNETİMDEN 250'ŞER BİN TL
Başkan Dursun Özbek, Beşiktaş zaferine oyuncu başına 250 bin TL prim koydu. Özbek 2-1'lik galibiyetin ardından teknik heyet ve oyuncuları kutladı, soyunma odasından ise Beşiktaş zaferi sonrasında şampiyonluk tezahüratları yankılandı.
Günün Sorusu: Sık sık yolların ayrılacağı söylenen Okan Buruk derbiyi kazandı... Sizce üzerindeki bu baskı kalktı mı?
LEVENT TÜZEMEN: "OKAN HOCANIN YERİNE İSİM ARAMAYA BAŞLAYACAKTIK"
G.Saray'ın Beşiktaş'ı yendiği maçtan sonra görüştüğüm eski bir Galatasaray yöneticisi bana şöyle dedi: "Derbide Beşiktaş'a karşı çok kritik bir galibiyet aldık. Çünkü Beşiktaş camiasında, Şenol Güneş'i getirdikten sonra 'Şenol hoca geldi, dertler bitecek' havası oluşturuldu. Eğer G.Saray, derbiyi kaybetseydi biz de bu rüzgara kapılıp, Okan hocanın yerine isim aramaya başlayacaktık.''
Gerçekten derbi galibiyeti ve özellikle 2. yarıdaki ezici futbol, taraftarın gözünü kamaştırdı. Okan hocanın üzerindeki tüm baskıları aldı. Artık Okan Buruk kafaca rahatladı, oyuncularla bir bütünlük sağladı. Kritik derbi galibiyeti G.Saray'ın içinde aile ortamının yakalanmasını sağladı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: "TAKTİĞİ VE KADRO TERCİHİ DOĞRUYDU"
Bizim ülkemizde alışılmış bir olay var. O da şampiyonluk mücadelesi veren takımların hangileri istenilen neticeyi almadı mı hemen ağır eleştiriler başlar. Ondan sonra da yeni hoca isimleri gelir. Okan Buruk da Alanya maçından sonra sırat köprüsündeydi. Önünde 3 önemli maç vardı. Bunların ikincisi derbiydi ve kazandı. Bana göre de Beşiktaş maçındaki taktik anlayışı, kadro tercihi son derece doğruydu. Oyuncu değişikliklerinde de uzatma bölümünde yaptıkları hariç doğruydu. Başakşehir maçında da en az 1 puanla dönerse Okan Buruk'un eli güçlenir.
BÜLENT TİMURLENK: "BURUK KENDİSİNİ İKNA ETMİŞTİR!"
Elinizdeki kadroyla 11 maçta 14 gol atıp, 10 kişi kalsanız da 2-0'la galibiyeti koruyamıyorsanız; maç önü ve sonlarındaki konuşmalarınızda sürekli 8+3'ten şikâyet edip oyundan fazla hakemi konuşuyorsanız 'evlat' Okan Buruk kredisini tüketirsiniz. Ne Akhisar'la kupa ne de Başakşehir'le şampiyonluk referansıyla G.Saray'ın başına geçmedi Okan Buruk.
Bu takımda ondan daha iyi Galatasaray'ı tanıyan yok. Beşiktaş derbisi galibiyetiyle sanıyorum kendi iç dünyasında G.Saray teknik direktörlüğünü hak ettiği konusunda kendini ikna etmiştir.