Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk için flaş yorum: "Okan hoca yerine isim arayacaktık"





ÖMER ÜRÜNDÜL: "TAKTİĞİ VE KADRO TERCİHİ DOĞRUYDU"

Bizim ülkemizde alışılmış bir olay var. O da şampiyonluk mücadelesi veren takımların hangileri istenilen neticeyi almadı mı hemen ağır eleştiriler başlar. Ondan sonra da yeni hoca isimleri gelir. Okan Buruk da Alanya maçından sonra sırat köprüsündeydi. Önünde 3 önemli maç vardı. Bunların ikincisi derbiydi ve kazandı. Bana göre de Beşiktaş maçındaki taktik anlayışı, kadro tercihi son derece doğruydu. Oyuncu değişikliklerinde de uzatma bölümünde yaptıkları hariç doğruydu. Başakşehir maçında da en az 1 puanla dönerse Okan Buruk'un eli güçlenir.