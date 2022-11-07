Son dakika Galatasaray haberi: Wanda Nara suskunluğunu bozdu! Galatasaray ve Mauro Icardi...

"BİZ BEŞ ÇOCUKLU BİR AİLEYİZ"

Icardi ile beş çocuklu bir aileye sahip olduklarını belirten Nara, sözlerine şu şekilde devam etti: "Mauro ve ben 2 aydır ayrıyız. Durumumuz ikimizin de en yakın arkadaşlarından biri olan bir avukat tarafından takip ediliyor. Biz 5 çocuklu bir aileyiz ve ne olacağını asla bilemezsiniz. Ben Arjantin'de çok çalışıyorum, Icardi Türkiye'de. Çocuklarımız ise yaşamak istedikleri yer olan İtalya'da hayatlarına devam ediyor."



