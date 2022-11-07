Son dakika Galatasaray haberi: Wanda Nara suskunluğunu bozdu! Galatasaray ve Mauro Icardi...

Süper Lig'de son olarak dev derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda derbiye 2 gol atarak damga vuran Mauro Icardi ve önceden menajeri olan eşi Wanda Nara, ayrıldıklarını duyurmuşlardı. Uzun süredir konuşmayan Nara, suskunluğunu bozarak Galatasaray ve Icardi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...
Yaşadıkları gitgelli ilişki ile oldukça konuşulan Galatasaraylı Mauro Icardi ile Wanda Nara'dan yeni bir haber var. Arjantinli model ve futbol menajeri, Icardi ile ilişkisi hakkındaki soruları cevapladı.
"ONU SEVİYORUM VE O BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Canale 5 adlı İtalyan kanalında yayımlanan ünlülerin hayatlarını mercek altına alan Verissimo adlı programa katılan Wanda Nara, Icardi ile barışıp barışmayacağı hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:
"İlişkimize iki aydır ara verdik. Ama onu seviyorum ve o benim için dünyadaki en önemli kişi. Rapçi L-Gante ile hakkımda çıkan haberler ise doğru değil. Her şey birlikte yaptığımız işten sonra meydana gelen yanlış anlaşılmalardan kaynaklı."
"BİZ BEŞ ÇOCUKLU BİR AİLEYİZ"
Icardi ile beş çocuklu bir aileye sahip olduklarını belirten Nara, sözlerine şu şekilde devam etti: "Mauro ve ben 2 aydır ayrıyız. Durumumuz ikimizin de en yakın arkadaşlarından biri olan bir avukat tarafından takip ediliyor. Biz 5 çocuklu bir aileyiz ve ne olacağını asla bilemezsiniz. Ben Arjantin'de çok çalışıyorum, Icardi Türkiye'de. Çocuklarımız ise yaşamak istedikleri yer olan İtalya'da hayatlarına devam ediyor."
"GALATASARAY İLE OLAN SÖZLEŞMEMİ BİTİRDİM"
Icardi'nin menajerliğini yapmaya son verdiğini de belirten Wanda Nara, şunları ifade etti: "Artık Icardi'nin menajerliğini yapmamın doğru olmadığını düşündüm ve Galatasaray ile olan sözleşmemi bitirdim. Mauro, rapçi ile ilgili hakkımda çıkan haberlere çok kızdı ve beni defalarca aradı. Beni tekrardan kazanmak için her şeyi yaptı."
"ONU AFFETMEK ZORUNDA DEĞİLİM"
Icardi'yi affetmek zorunda olmadığını belirten Wanda Nara, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Mauro beni kazanmak için her şeyi yaptı ama onu affetmek zorunda değilim. O mesajları unutmadım. Seçim yapmak zorundaydım ve ondan ayrılarak ailemi korudum. Şu an geri adım atmayacağım. Ama bir gün Icardi ile yeniden birlikte olup olmayacağımı soruyorsanız size şu şekide cevap vereyim: Asla bilemeyeceğiz."
AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Arjantinli model ve futbol menajeri 23 Eylül 2022'de Instagram hesabından şu sözleri paylaşmıştı: "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göz önüne alındığında bunların benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı da vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."
WANDA NARA AYRILDIK DEDİ, ICARDİ YALANLADI
Wanda Nara'nın Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıklamasının ardından Arjantin basınında ikilinin barıştığına yönelik haberler çıkmaya başlamıştı.
Bir haber kurumunun konu ile ilgili yaptığı Twitter paylaşımına cevap veren Wanda Nara, "Affedilecek bir şey yok, biz ayrıldık." sözlerini kullanmıştı. Icardi'de Nara'nın cevabına bir yanıt vermişti.
Arjantinli futbolcu paylaşımında şunları yazmıştı: "Öyle mi? Birkaç gün önce Arjantin'e geldiğimde harika zaman geçirdiğimiz gibi mi?"
"WANDA'NIN SAVUNULACAK BİR YANI KALMADI"
Ayrılığın ardından spekülasyonların artması üzerine Mauro Icardi'de Instagram hesabından bir canlı yayın açmış ve konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Arjantinli golcü şu ifadeleri kullanmıştı: "Wanda'yı her zaman savundum ama artık savunulacak bir yanı kalmadı. Tüm dünya onun yaptıklarıyla alay ediyor. Ben buna katlanamam. Ben çocuklarımı düşünüyorum. Tüm çocukları benimmiş gibi seviyorum. Wanda döndüğünde ne yapacağımızı oturup konuşacağız."
BİR ÇOCUKLARI GALATASARAY ALTYAPISINDA
Mauro Icardi'nin tüm çocukları benimmiş gibi seviyorum demesinin sebebi ise şu. Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'den üç, Mauro Icardi'den ise iki çocuğu bulunmakta.
Mauro Icardi, Inter'de forma giyerken Wanda Nara, Arjantinli golcünün takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi. Daha sonra Icardi'ye aşık olan Wanda Nara, Lopez'den ayrılmış ve Icardi ile evlenmişti. (Milliyet)