Son dakika haberleri: Fenerbahçe 1334 günlük hasrete son vermek istiyor!

Avrupa'da ülkemizi başarı ile temsil eden iki ekibin mücadelesinde F.Bahçe, Sivas'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı-lacivertli takımın son dönemde rakibine karşı şansı yaver gitmiyor. Kanarya, Sivas'ı en son 15 Mart 2019'da 2-1 yendi. Sonraki 6 maçın 3'ünü kaybederken 3'ünden de beraberlikle ayrıldı. Özellikle 2020-21 sezonunun bitimine 2 hafta kala Yiğidolar'dan alınan 2-1'lik yenilginin şampiyonluğa mâl olması hâlâ akıllarda.

ÜLKER STADYUMU YİNE KAPALI GİŞE!

Sonraki hafta Kayseri'yi 2-1 yenen Fenerbahçe, Sivas engelini de kayıpsız aşmış olsaydı 84 puana ulaşacak ve üçlü averajla Beşiktaş ve G.Saray'ın önünde ligi zirvede tamamlayacaktı. Öte yandan sarı-lacivertli futbolseverler, takımlarını desteklemeye devam ediyor. Bu sezon oynanan 12 karşılaşmada da Ülker Stadyumu'nu tıka basa dolduran taraftarlar, Sivasspor mücadelesine de aynı ilgili gösterdi. Satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği bildirildi. Jorge Jesus'un koruma kalkanına aldığı Altay Bayındır için, maç öncesi tezahürat yapılacağı öğrenildi.

JESUS'TAN ROTASYONA DEVAM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımın yorgun olması nedeniyle Sivasspor maçında da rotasyona gidecek. Portekizli hocanın, Osayi, Arao, Lincoln, Arda ve Batshuayi'yi kulübeye çekmesi; İsmail, Crespo, Alioski, Emre, İrfan Can ve King'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor

ROSSİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Dinamo Kiev maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Diego Rossi, iyileşti. 24 yaşındaki futbolcunun bugün kadroda yer alması ancak yedek soyunması bekleniyor. Lincoln adale ağrısı olduğu için tedbir amacıyla son antrenmana çıkmazken Luan Peres, Gustavo Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın tedavileri devam ediyor

FERDİ'YE KART UYARISI

Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi Ferdi Kadoğlu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncu, bugün de kart görürse Giresun'a karşı forma giyemeyecek. Önemli eksikleri olan Fenerbahçe'de teknik heyet Ferdi'yi kart görmemesi konusunda uyardı.