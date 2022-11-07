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Giriş Tarihi: 7.11.2022 10:31 Son Güncelleme: 7.11.2022 16:37

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Sivasspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri...

Son dakika haberleri: Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! Sivasspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri...

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temilsicilerimizden Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu. Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlamış ve Konferans Ligi'ne gerilemişti. Trabzonspor'un yanı sıra gruplarını lider tamamlayan Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de muhtemel rakipleri belli oldu. İşte Trabzonspor, Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne geriledi. Bordo mavili takım son 16 turu için play-off turu oynayacak. Fırtına'nın play-off'taki rakibi belli İsviçre ekibi Basel oldu.

Konferans Ligi'ndeki gruplarını lider tamamlayan ve play-off'u pas geçerek direkt son 16 turuna katılacak olan Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir'in de muhtemel rakipleri netleşti.

Trabzonspor play-off ilk maçını 16 Şubat'ta evinde, rövanşı maçını ise 23 Şubat tarihinde deplasmanda oynayacak. Fırtına, turu geçerse Mart ayında son 16 turunda çeyrek final için mücadele edecek.

İŞTE KONFERANS LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Karabağ - Gent



TRABZONSPOR - Basel

AEK Larnaca - Dnipro 1



Lazio - Cluj

Bodo Glimt - Lech Poznan

Braga - Fiorentina


Sheriff - Partizan


Ludogorets - Anderlecht

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR RAKİPLERİNİ BEKLİYOR
Grupları lider bitiren Başakşehir ve Sivasspor, play-off turlarını geçen takımlardan ikisiyle son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Başakşehir ve Sivasspor'un nihai rakipleri 24 Şubat'ta yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.

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Son dakika haberleri: Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Sivasspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri...
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