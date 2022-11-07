Son dakika haberleri: Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! Sivasspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne geriledi. Bordo mavili takım son 16 turu için play-off turu oynayacak. Fırtına'nın play-off'taki rakibi belli İsviçre ekibi Basel oldu.
Konferans Ligi'ndeki gruplarını lider tamamlayan ve play-off'u pas geçerek direkt son 16 turuna katılacak olan Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir'in de muhtemel rakipleri netleşti.
BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR RAKİPLERİNİ BEKLİYOR
Grupları lider bitiren Başakşehir ve Sivasspor, play-off turlarını geçen takımlardan ikisiyle son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Başakşehir ve Sivasspor'un nihai rakipleri 24 Şubat'ta yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.