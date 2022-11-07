Son dakika haberleri: Yok artık Vedat Muriqi! Yine boş geçmedi, inanılmaz istatistiğe imza attı...

La Liga'nın 13. haftasında Mallorca, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Mücadeleye, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi damga vurdu.
Geçtiğimiz sezonu Mallorca'da kiralık geçiren 287 yaşındaki forvet, sezon başında Club Brugge'le imza aşamasına gelmiş ancak Belçika ekibinin vazgeçmesi nedeniyle transfer iptal olmuştu. Sonrasında Mallorca devreye girerek transferi bitirmişti.
Sezona hayli iyi başlayan Vedat Muriqi'yle ilgili teknik direktörü çok çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Teknik direktör Javier Aguirre, kendine has üslubuyla Kosovalı forvetin ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu vurguladı.
Aguirre yaptığı açıklamada "O ne kadar çirkin olursa olsun, o kadar iyi oynuyor alçak" diye şaka yaparken, yayın sırasında şakalar yapmaya sürdürdü. Meksikalı teknik adam Muriqi için "Onu sokakta görsem kaldırım değiştiririm" dedi.
Bu açıklamaların ardından Villarreal ile deplasmanda karşılaşan Mallorca, ligdeki iyi gidişatını sürdürdü. Sahadan 2-0 galip ayrılan Mallorca, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Mücadelede Mallorca'nın gollerini 32. dakikada Vedat Muriqi ve 75. dakikada Amath Diedhiou kaydetti.
Villarreal maçını da boş geçmeyen Kosovalı forvet Vedat Muriqi, bu sezonki 11. maçında 7. golünü kaydetti. Sezon başından beri 1 de asist yapan, Mallorca'nın bu sezon hücumdaki en etkili ismi olmayı başardı.
Ligde 12 golü bulunan Mallorca'da Vedat Muriqi, bu gollerin 7'sini atarak hücumdaki en başarılı isim oldu. 28 yaşındaki forvet, takımının gollerinin yarısından fazlasına direkt etki etmiş oldu.
Bu sonuçla Mallorca 16 puana yükselirken Villarreal ise 18 puanda kaldı.