Son dakika haberleri: Yok artık Vedat Muriqi! Yine boş geçmedi, inanılmaz istatistiğe imza attı...

Villarreal maçını da boş geçmeyen Kosovalı forvet Vedat Muriqi, bu sezonki 11. maçında 7. golünü kaydetti. Sezon başından beri 1 de asist yapan, Mallorca'nın bu sezon hücumdaki en etkili ismi olmayı başardı.

Ligde 12 golü bulunan Mallorca'da Vedat Muriqi, bu gollerin 7'sini atarak hücumdaki en başarılı isim oldu. 28 yaşındaki forvet, takımının gollerinin yarısından fazlasına direkt etki etmiş oldu.