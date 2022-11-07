Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mbaye Diagne Süper Lig’de kendini buldu! Şimdiden Galatasaraylı taraftarları pişman ettirdi bile…
Giriş Tarihi: 6.11.2022 20:55 Son Güncelleme: 7.11.2022 07:14

Son dakika: Mbaye Diagne Süper Lig’de kendini buldu! Şimdiden Galatasaraylı taraftarları pişman ettirdi bile…

Son dakika: Mbaye Diagne Süper Lig’de kendini buldu! Şimdiden Galatasaraylı taraftarları pişman ettirdi bile…

Son dakika haberleri… Galatasaray’ın 2019 yılında Kasımpaşa’dan rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız golcü Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda bir türlü bekleneni gösteremedi. Galatasaray’dan birçok farklı takıma kiralık olarak gönderilen Diagne, bu sezon da Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig’de boy gösteriyor. Andrea Pirlo’nun çalıştırdığı takımda adeta kendini bulan Diagne, şimdiden geçtiğimiz sezon gösterdiği katkıyı ikiye katladı bile. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 18/19 sezonu devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı ekipte birçok farklı sistem ve teknik direktörle oynama şansı buldu.

Transfer olduğu günden bu yana tartışmaların odağındaki isim olan Diagne, ilk yarım sezonu dışında taraftarı ve teknik heyetleri etkilemeyi başaramadı.

Birçok kez farklı takımlara kiralanan Diagne, Belçika ve İngiltere liglerinde kiralık olarak forma giydi.

Bu sezona da Galatasaray'da başlayan golcü oyuncu, bu kez bedelsiz olarak bir başka İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük'te sezona etkileyici başlayan Diagne, birçok futbolseveri de şaşkına çevirmeyi başardı.

12 MAÇ 7 GOL

Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon Süper Lig'de 12 maçta görev alan Mbaye Diagne, henüz ligin 13. haftası oynanırken 7 gol atmayı başardı.

Son oynanan Antalyaspor maçında mücadeleci yönü ve takipçiliğiyle öne çıkan Diagne, taraftarlarını etkilemeyi başaran isimlerden birisi oldu.

Galatasaray forması giydiği dönemde yalnızca 1 sezonda çift hanelere ulaşan Diagne'nin Karagümrük'te çift haneli gol sayısına ulaşabileceği öngörülüyor.

Diagne, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 14 kez forma şansı bulmuş ve yalnızca 2 gol kaydedebilmişti.

Golcü oyuncunun performansının yükselişe geçmesi de Galatasaraylı taraftarlar tarafından şaşkınlıkla ve ilgiyle takip edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Kurum TOKİ kura çekimi için tarih verdi! TOKİ kura tarihleri, yerleri ve saatini açıkladı
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | TV8 ile 6 Kasım 2022 MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2022: Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2022 - 2023: GSB ile KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar
Togg Avrupa'da gündem oldu! Almanlardan çok konuşulacak sözler: Tesla'dan daha güzel
KPSS SORU VE CEVAPLARI | 2022 KPSS Ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı yayımlandı - TIKLA ÖĞREN
Bayraktar TB3 geliyor! Batı medyasında gündem oldu: Bu özellikler çok konuşulur
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2022 TOKİ kura çekilişi ne zaman başlıyor, ilk çekiliş hangi illerde yapılacak? 2+1, 3+1 sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI! Ocak 2023 Memur maaş zammı tahminleri ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mbaye Diagne Süper Lig’de kendini buldu! Şimdiden Galatasaraylı taraftarları pişman ettirdi bile…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA