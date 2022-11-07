Son dakika: Mbaye Diagne Süper Lig’de kendini buldu! Şimdiden Galatasaraylı taraftarları pişman ettirdi bile…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 18/19 sezonu devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı ekipte birçok farklı sistem ve teknik direktörle oynama şansı buldu.
Transfer olduğu günden bu yana tartışmaların odağındaki isim olan Diagne, ilk yarım sezonu dışında taraftarı ve teknik heyetleri etkilemeyi başaramadı.
Bu sezona da Galatasaray'da başlayan golcü oyuncu, bu kez bedelsiz olarak bir başka İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük'te sezona etkileyici başlayan Diagne, birçok futbolseveri de şaşkına çevirmeyi başardı.
12 MAÇ 7 GOL
Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon Süper Lig'de 12 maçta görev alan Mbaye Diagne, henüz ligin 13. haftası oynanırken 7 gol atmayı başardı.
Son oynanan Antalyaspor maçında mücadeleci yönü ve takipçiliğiyle öne çıkan Diagne, taraftarlarını etkilemeyi başaran isimlerden birisi oldu.
Galatasaray forması giydiği dönemde yalnızca 1 sezonda çift hanelere ulaşan Diagne'nin Karagümrük'te çift haneli gol sayısına ulaşabileceği öngörülüyor.
Diagne, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 14 kez forma şansı bulmuş ve yalnızca 2 gol kaydedebilmişti.
Golcü oyuncunun performansının yükselişe geçmesi de Galatasaraylı taraftarlar tarafından şaşkınlıkla ve ilgiyle takip edildi.