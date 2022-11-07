Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne geriledi. Bordo mavili takım son 16 turu için play-off turu oynayacak. Fırtına'nın muhtemel rakipleri belli oldu.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri bugün gerçekleşecek. Saat 16.00'da başlayacak olan kura çekiminde Trabzonspor'un rakibi belli olacak.
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şu şekilde:
Dnipro (Ukrayna)
Gent (Belçika)
Cluj (Romanya)
Basel (İsviçre)
Fiorentina (İtalya)
Anderlecht (Belçika)
Lech Poznan (Polonya)
Partizan (Sırbistan)