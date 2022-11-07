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Giriş Tarihi: 7.11.2022 10:31 Son Güncelleme: 7.11.2022 11:01

Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!

Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oluyor!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temilsicilerimizden Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi bugün belli olacak. Fırtına'yı, Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlamış ve Konferans Ligi'ne gerilemişti. İşte bordo-mavili takımın muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne geriledi. Bordo mavili takım son 16 turu için play-off turu oynayacak. Fırtına'nın muhtemel rakipleri belli oldu.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri bugün gerçekleşecek. Saat 16.00'da başlayacak olan kura çekiminde Trabzonspor'un rakibi belli olacak.

Trabzonspor play-off ilk maçını 16 Şubat'ta, rövanşı maçını ise 23 Şubat tarihinde oynayacak. Fırtına, turu geçerse Mart ayında son 16 turunda çeyrek final için mücadele edecek.

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şu şekilde:

Dnipro (Ukrayna)
Gent (Belçika)
Cluj (Romanya)
Basel (İsviçre)
Fiorentina (İtalya)
Anderlecht (Belçika)
Lech Poznan (Polonya)
Partizan (Sırbistan)

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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!
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